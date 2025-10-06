Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας.

Η MINOAN LINES γνωστοποιεί στο επιβατικό κοινό ότι, λόγω εργασιών εκβάθυνσης του λιμένος Πειραιά, που πραγματοποιεί ο Ο.Λ.Π., από το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, τα πλοία της εταιρείας FESTOS PALACE & KNOSSOS PALACE, αντί της μόνιμης θέσης στην Ηετίωνα Ακτή (Πύλη Ε2), θα ελλιμενίζονται προσωρινά, και για σύντομο χρονικό διάστημα, σε νέα θέση, πλησίον της υφιστάμενης, στην Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε2), μπροστά από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Τα εισιτήρια θα συνεχίζουν να εκδίδονται από το υπάρχον Εκδοτήριο-Κιόσκι MINOAN LINES (*στην Ηετίωνα Ακτή, Πύλη Ε2), αλλά και από το νέο, προσωρινό Εκδοτήριο-Κιόσκι κοντά στη νέα θέση ελλιμενισμού (**στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε2).

Παρακαλoύμε όπως δείτε τα ακριβή σημεία κάτωθι:

*Μόνιμη θέση

**Νέα Προσωρινή θέση

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι επιβάτες με όχημα μπορούν να κατευθύνονται απευθείας στη νέα θέση, εισερχόμενοι από την ΠΥΛΗ Ε2, ενώ οι πεζοί επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα λεωφορεία του Ο.Λ.Π. με αφετηρία έξω από τη στάση του Μετρό «Πειραιάς», εντός του λιμένα, τα οποία κάνουν στάση μπροστά στο μόνιμο αλλά και στο προσωρινό κιόσκι.

Μετά το πέρας των παραπάνω εργασιών, η εταιρεία MINOAN LINES θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού και των μεταφορικών εταιρειών.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι επιβάτες να απευθύνονται στον ταξιδιωτικό τους πράκτορα, στα Κεντρικά Πρακτορεία των Μινωικών Γραμμών, μέσω του Πανελλαδικού Αριθμού Κρατήσεων 801-11-75000 (από σταθερό τηλέφωνο), στα κεντρικά πρακτορεία ή στα λιμενικά γραφεία της εταιρείας (Ηράκλειο: 2810-399899, 2810-330327, Πειραιάς: 210-4145744, 210-4080028), καθώς και στην ιστοσελίδα www.minoan.gr.