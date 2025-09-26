Mία συνεργασία που έχει ως στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος του Interwetten Ελλάδα Sports 94,3 και την καθιέρωσή του ως εναλλακτική επιλογή για αθλητική ενημέρωση μακριά από δεσμεύσεις και εξαρτήσεις από κάθε είδους συμφέροντα.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Τιτάνια την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου η συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο ραδιοφωνικός σταθμός Interwetten Ελλάδα Sports 94,3 για τη συνεργασία ονοματοδοσίας με τη στοιχηματική εταιρεία Interwetten, την οποία τίμησε με την παρουσία του και ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και brand ambassador της Interwetten, Lothar Matthaeus.

Στη συνέντευξη τύπου, συντονίστρια της οποίας ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, τοποθετήθηκαν από πλευράς του σταθμού ο ιδιοκτήτης Δήμος Τσαπαλιάρης, ο διευθυντής προγράμματος Γιώργος Χελάκης και ο νομικός σύμβουλος Αντώνης Πετρίδης, και από πλευράς Interwetten o Country Director Μάριος Λευκαρίτης, ενώ απεύθυνε χαιρετισμό και ο πρόεδρος της Hellenic Gaming Association Χρήστος Παναγόπουλος.

Όλοι οι ομιλητές τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας τόσο σε ουσιαστικό όσο και σε συμβολικό επίπεδο – μία συνεργασία που έχει ως στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος του Interwetten Ελλάδα Sports 94,3 και την καθιέρωσή του ως εναλλακτική επιλογή για αθλητική ενημέρωση μακριά από δεσμεύσεις και εξαρτήσεις από κάθε είδους συμφέροντα.

Μάριος Λευκαρίτης, Country Director Interwetten και Lothar Matthaeus, Brand Ambassador Interwetten

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Ιδιοκτήτης του σταθμού, Δήμος Τσαπαλιάρης, δήλωσε: “Ευχαριστούμε την ιδιοκτησία και τους ανθρώπους της Interwetten που εμπιστεύθηκαν το εγχείρημα που ξεκινήσαμε εδώ και δύο χρόνια με το Γιώργο Χελάκη να κάνουμε ένα ραδιόφωνο ποιοτικό, αθλητικό αλλά και ενημερωτικό – ένα σύγχρονο ραδιόφωνο που θα απευθύνεται στους νέους. Με την υποστήριξη της Interwetten έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα ραδιόφωνο διαφορετικό. Με το σύνθημα «Ζήσε αθλητικά» προσπαθούμε να σηκώσουμε τους νέους από το πληκτρολόγιο και το κινητό και να αθληθούν.”

Ο Μάριος Λευκαρίτης, Country Director της Interwetten, τόνισε: “Η απόφασή μας να στηρίξουμε αυτήν την προσπάθεια, δεν ήταν τυχαία. Πιστεύουμε βαθιά στον ρόλο που διαδραματίζει το ραδιόφωνο στην άμεση, έγκυρη ενημέρωση και στην ψυχαγωγία του κοινού. Το ραδιόφωνο αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, φέρνοντας κοντά διαφορετικές φωνές, ιδέες και συναισθήματα. Η ονοματοδοσία, πέρα από το προφανές όφελος της προβολής για την εταιρεία μας, είναι για εμάς μια πράξη ευθύνης και προσφοράς. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ενεργά στη συνέχιση και κυρίως στην ποιοτική λειτουργία του σταθμού, ενισχύοντας τις παραγωγές, τις δράσεις και τα προγράμματά του. Ταυτόχρονα, θέλουμε να δώσουμε νέα πνοή και να ενθαρρύνουμε τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.”

Ο Διευθυντής Προγράμματος του Interwetten Ελλάδα Sports 94,3, Γιώργος Χελάκης, είπε μεταξύ άλλων: “Όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια αισθανόμασταν ως φτωχοί συγγενείς, τώρα και με τη στήριξη και της Interwetten αισθανόμαστε τελείως διαφορετικά, αισθανόμαστε έτοιμοι να βάλουμε ένα στοίχημα με τον εαυτό μας για ένα ποιοτικό αθλητικό ραδιόφωνο και δεσμευόμαστε απέναντί σας ότι αυτό το στοίχημα θα το κερδίσουμε.”

Ο Χρήστος Παναγόπουλος, Πρόεδρος της Hellenic Gaming Association, χαιρέτησε τη συνέντευξη τύπου αναφέροντας: “Εύχομαι καλή αρχή και καλή επιτυχία σε όλους. Θέλω να κάνω μία ιδιαίτερη αναφορά στο θρύλο του Γερμανικού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου και επίσημο συνεργάτη της Interwetten, τον Lothar Matthaeus που για μία ακόμα φορά βρίσκεται στη χώρα μας. Η Interwetten είναι μία από τις πρώτες εταιρείες που από το 1998 επέλεξε να δραστηριοποιηθεί στη χώρα μας και πιστεύω ότι δικαιώθηκε.”

Ο Νομικός Σύμβουλος του Interwetten Ελλάδα Sports 94,3, Αντώνης Πετρίδης, τόνισε: “Μέσα στις προθέσεις, πέραν της αμιγώς εμπορικής δραστηριότητας και της όποιας απόδοσης μπορεί να έχει αυτή η συνέργεια υπάρχει και από τις δύο πλευρές η διάθεση ανάδειξης και της εταιρικής ευθύνης, για την οποία θεωρώ ότι είναι πολύ ουσιώδες το εγχείρημα αυτό. Εύχομαι μακροημέρευση και καλή επιτυχία.”

Ο Λόταρ Ματέους, κάτοχος της Χρυσής Μπάλας και Brand Ambassador της Interwetten, δήλωσε: “Μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας με την Interwetten, νιώθω πλέον ότι είμαστε μια οικογένεια, με μια σχέση εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σε μια τόσο καλά οργανωμένη εκδήλωση και πραγματικά χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Όπως πάντα σε μια οικογένεια, σε μια ομάδα, τα δίνω όλα για την Interwetten, και τα δίνω όλα για να πετύχει και αυτό το εγχείρημα που έχετε ξεκινήσει εδώ, όπως ακριβώς έκανα και ως ποδοσφαιριστής και αρχηγός στις ομάδες που έπαιξα. Όταν μιλάμε για Interwetten, μιλάμε για ευθύτητα, για σοβαρότητα, για αξιοπιστία και όταν μπαίνεις σε μια σχέση με μια στοιχηματική εταιρεία αυτά είναι τα ζητούμενα για να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης.”