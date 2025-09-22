Το 2024/25 η JYSK αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 11,8% στα 6,2 δις ευρώ ενώ καλωσόρισε επίσης αριθμό-ρεκόρ 13,7 εκατομμύρια νέους πελάτες που επέλεξαν να ψωνίσουν από εξαιρετικές προσφορές στον τομέα του ύπνου και της διαβίωσης.

Η JYSK είναι γνωστή για τις εξαιρετικές προσφορές της στον τομέα του ύπνου και της διαβίωσης από τη Σκανδιναβία και κατά το οικονομικό έτος 2024/25 σημείωσε για άλλη μια φορά ρεκόρ κύκλου εργασιών ύψους 46,3 δισεκατομμυρίων DKK (6,2 δισεκατομμύρια ευρώ), σημειώνοντας αύξηση 11,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Η JYSK συνέχισε να επενδύει στην περαιτέρω μείωση των ήδη ανταγωνιστικών τιμών της σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και την ποικιλία, με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των πωληθέντων μονάδων κατά 12,8%.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα του κύκλου εργασιών μας για το οικονομικό έτος 2024/25, τα οποία δείχνουν ξεκάθαρα την ανθεκτικότητα και τη δύναμη του concept της JYSK σε μια αγορά λιανικής που βρίσκεται υπό πίεση από τις παγκόσμιες αβεβαιότητες και τη χαμηλή εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Συνεχίσαμε τη θετική μας δυναμική καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, εστιάζοντας στους πελάτες μας, στις εξαιρετικές προσφορές και σε μια σχετική με τις ανάγκες των πελατών και ελκυστική ποικιλία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εξαιρετικούς υπαλλήλους μας για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους, και κυρίως για την εξαιρετική τους νοοτροπία που στρέφεται στον πελάτη», λέει ο Rami Jensen, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της JYSK.

Επέκταση πέρα από την Ευρώπη

Την άνοιξη του 2025, η JYSK άνοιξε τα πρώτα της καταστήματα στην αφρικανική ήπειρο, στο Μαρόκο. Συνολικά, η JYSK άνοιξε 148 νέα καταστήματα και επένδυσε σε 303 δραστηριότητες καταστημάτων, οι οποίες περιελάμβαναν μετεγκαταστάσεις και επεκτάσεις υφιστάμενων καταστημάτων και ενημερώσεις στο νέο concept καταστημάτων 3.0. Η JYSK επεκτάθηκε επίσης στην Ουρουγουάη, στη Νότια Αμερική, όπου άνοιξε το πρώτο κατάστημα franchise τον Μάρτιο.

Επιπλέον, η JYSK σημείωσε νέο ρεκόρ πελατών με 13,7 εκατομμύρια νέους πελάτες που ψώνισαν σε ένα από τα περισσότερα από 3.500 καταστήματα JYSK σε 50 χώρες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

«Η επέκταση είναι ενσωματωμένη στο DNA μας και έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε αποτελέσματα ρεκόρ, επενδύοντας παράλληλα στα υπάρχοντα και νέα καταστήματά μας, στα κέντρα διανομής μας και σε ανταγωνιστικές τιμές για τους πελάτες μας. Χαίρομαι που βλέπω ότι οι εξαιρετικές προσφορές μας έχουν προσελκύσει έναν αριθμό ρεκόρ νέων πελατών στα καταστήματά μας τόσο στην Ευρώπη, την Τουρκία όσο και στο Μαρόκο», λέει ο Rami Jensen.

Μεταξύ των καλύτερων εργοδοτών σε όλη την Ευρώπη

Κατά το οικονομικό έτος 2024/25, περισσότερες χώρες της JYSK από ποτέ έλαβαν κάποιο βραβείο ή πιστοποίηση ως απόδειξη ότι αποτελούν ένα καλό μέρος για εργασία. Σε 21 χώρες, απονεμήθηκαν βραβεία και πιστοποιήσεις εργοδοτών όπως «Top Employer», «Great Place to Work» και «Inspiring Workplace». 10 χώρες έλαβαν την πιστοποίηση «Top Employer», που σημαίνει ότι η JYSK ως εταιρεία αναγνωρίζεται ως ένας από τους κορυφαίους εργοδότες στην Ευρώπη. Η JYSK κατατάχθηκε επίσης παγκοσμίως από το Forbes ως ένας από τους «Καλύτερους Εργοδότες στον Κόσμο».

«Στηριζόμαστε στις ισχυρές εταιρικές μας αξίες – Έμπορος, Συνάδελφος και Εταιρικό Πνεύμα – και είμαι περήφανος που αναγνωρίζουμε τον χώρο εργασίας μας ως έναν χώρο εργασίας όπου εκτιμούμε τους εργαζομένους μας. Είμαι βέβαιος ότι με τα οικονομικά μας αποτελέσματα, τις επενδύσεις μας στην επέκταση και τους εξαιρετικούς εργαζομένους μας θα είμαστε η πρώτη επιλογή των πελατών για μια εξαιρετική προσφορά στον τομέα του ύπνου και της διαβίωσης», λέει ο Rami Jensen.

Η JYSK θα δημοσιεύσει την ετήσια έκθεσή της την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, συμπεριλαμβανομένης της εξέλιξης των κερδών για το οικονομικό έτος 2024/25.

