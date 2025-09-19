Σωστή πληροφόρηση σημαίνει σωστές αποφάσεις για βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη και περιβαλλοντική δράση.

Η Sympraxis & το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαβούλευσης με τη συνεργασία του Stelios Philanthropic Foundation διοργανώνουν στο Stelios Foundation Conference Hall στην Πλάκα, το 3ο Συνέδριο Effective Dialogue @ the crossroads, την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο του ανοιχτού και ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ εταιρειών και κοινωνίας, εστιάζοντας σε θέματα βιωσιμότητας, κοινωνικής ευθύνης και περιβαλλοντικής δράσης. Κεντρικός στόχος του Συνεδρίου είναι να προκαλέσει τη γνήσια ακρόαση των αναγκών, των προσδοκιών και των προτάσεων των ενδιαφερόμενων μερών, φιλοδοξώντας να μετατρέψει τον διάλογο από μέσο εντυπωσιασμού σε μοχλό ουσιαστικών, μακροπρόθεσμων αλλαγών που δημιουργούν τη διαφορά.

Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη δεινή κατάσταση του πλανήτη μας, η οποία θέτει τις κοινωνίες σε πρωτόγνωρο κίνδυνο λόγω του κλιματικού χάους, της εξάντλησης των πόρων και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης;

Ποιες ενέργειες είναι απαραίτητες για να γεφυρώσουμε τις αυξανόμενες διαιρέσεις στην παγκόσμια κοινότητα και να ανατρέψουμε την παλίρροια της πόλωσης, της παραπληροφόρησης και της κοινωνικής αναταραχής μέσω ενός ενιαίου, εποικοδομητικού διαλόγου;

Ποια εργαλεία μπορούν να μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε την ακεραιότητα και τον αντίκτυπο των πολιτικών και των δομών διακυβέρνησης στην προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και των ηθικών πρακτικών σε έναν κόσμο γεμάτο από "greenwashing" και παραπλανητικούς ισχυρισμούς;

Σε μια εποχή όπου η περιβαλλοντική κρίση βαθαίνει, οι κοινωνικές εντάσεις κλιμακώνονται παγκοσμίως και η εταιρική διακυβέρνηση βρίσκεται υπό συνεχή αμφισβήτηση, το 3ο Συνέδριο Effective Dialogue δεν αρκείται στη διάγνωση των προβλημάτων, έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα. Με όχημα τη δύναμη της ουσιαστικής επικοινωνίας και της διαφάνειας, ανοίγει τον δρόμο για έναν γόνιμο διάλογο που γεννά ριζικές και βιώσιμες λύσεις. Εδώ, οι αντίθετες απόψεις δεν συγκρούονται για να επικρατήσουν, αλλά ενώνονται σε μετασχηματιστικές προτάσεις, δημιουργώντας έναν κόσμο όπου η υπευθυνότητα, η διαφάνεια και ο σεβασμός όλων των απόψεων, γίνονται πράξη.

Το 3ο Συνέδριο Effective Dialogue αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν σε έναν ουσιαστικό και αποτελεσματικό διάλογο για τις κρίσιμες προκλήσεις της εποχής μας. Δημιουργώντας έναν δίαυλο ανοιχτής επικοινωνίας και συνεργασίας, το Συνέδριο φιλοδοξεί να πυροδοτήσει νέες ιδέες και δεσμεύσεις για πιο υπεύθυνες και βιώσιμες πρακτικές, διαμορφώνοντας ένα κοινό όραμα για ένα καλύτερο μέλλον.