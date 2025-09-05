Games
TÜV AUSTRIA και ReHORECA Sustainability System: Στρατηγική Συνεργασία για την Πιστοποίηση "Zero Waste to Landfill" στον Ξενοδοχειακό Κλάδο

Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) υπέγραψαν η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα και η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ReHORECA Sustainability System». Στόχος είναι η έμπρακτη περιβαλλοντική υπευθυνότητα, μέσω της συστηματικής και επαληθευμένης διαχείριση αποβλήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη δραστική μείωση του όγκου τους που καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Το Μνημόνιο θέτει τις βάσεις για μια στρατηγική και αποκλειστική συνεργασία με σκοπό:

  • Την υιοθέτηση και εφαρμογή του ιδιωτικού προτύπου πιστοποίησης Zero Waste to Landfill στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά, ως εργαλείο ανάδειξης τεκμηριωμένων πρακτικών διαχείρισης ροών αποβλήτων που εκτρέπουν επαληθευμένους όγκους αυτών από την ταφή.
  • Την από κοινού ανάπτυξη βάσης δεδομένων για τα ρεύματα αποβλήτων/υλικών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη δράση της «ReHORECA Sustainability System», με στόχο την αξιολόγηση και περαιτέρω διασύνδεσή της με άλλα περιβαλλοντικά πρότυπα και πλατφόρμες δημοσιοποίησης δράσεων και αποτελεσμάτων επί δεικτών αειφορίας.
  • Την υλοποίηση κοινών δράσεων ενημέρωσης και επικοινωνίας προς τον κλάδο και την κοινή γνώμη, αναφορικά με την πρόοδο και τα ορόσημα της συνεργασίας.
  • Τη δημιουργία αποκλειστικής σχέσης για την σταδιακή πανελλαδική εφαρμογή επαληθεύσεων και πιστοποιήσεων των μελών της «ReHORECA Sustainability System», βάσει του προτύπου Zero Waste to Landfill.

Η υπογραφή του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της TÜV AUSTRIA, παρουσία του κ. Ι. Καλλιά, Country Manager της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα, του κ. Φ. Κοκοτού, Νόμιμου Εκπροσώπου της ReHORECA Sustainability System και του κ. Κ. Μαυρόπουλου, Διευθυντή Υπηρεσιών Ελέγχων Αειφορίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης της TÜV AUSTRIA Hellas.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας στον τουριστικό τομέα, ενισχύοντας την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων φιλοξενίας.

