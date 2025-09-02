Restart Evros: Η ΔΕΗ στηρίζει την αναγέννηση της φύσης στον Έβρο με 660.000 μέλισσες

Η δράση αυτή εντάσσεται στις πρωτοβουλίες Κοινωνικοοικονομικής Διαμοιραζόμενης Αξίας (CSV) της ΔΕΗ, στηρίζοντας τόσο το περιβάλλον όσο και την τοπική οικονομία.

Με την υιοθέτηση 33 μελισσιών και 660.000 μελισσών, η ΔΕΗ υλοποιεί το πρόγραμμα Restart Evros, μια πρωτοβουλία με μετρήσιμο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα, που προωθεί τη φυσική αναγέννηση και ενισχύει τη βιοποικιλότητα μέσα από την επικονίαση, ενώ παράλληλα στηρίζει σε μικρή κλίμακα την τοπική παραγωγή και οικονομία.

Η δράση αυτή εντάσσεται στις πρωτοβουλίες Κοινωνικοοικονομικής Διαμοιραζόμενης Αξίας (CSV) της ΔΕΗ, στηρίζοντας τόσο το περιβάλλον όσο και την τοπική οικονομία, καθώς περισσότερα από 2,8 δισ. λουλούδια επικονιάζονται ετησίως, βελτιώνοντας την αναγέννηση της χλωρίδας σε έκταση 28.274 στρεμμάτων.

Το πρόγραμμα ενισχύει έμπρακτα και την τοπική κοινωνία, μέσω της συνεργασίας με τον βιολογικό μελισσοκόμο Γιώργο Καραφυλλίδη, ο οποίος επλήγη σοβαρά από τις πυρκαγιές, χάνοντας το σύνολο των μελισσιών του. Ο ρόλος του στη δράση είναι καθοριστικός, καθώς έχει αναλάβει τη φροντίδα, παρακολούθηση και συντήρηση των κυψελών καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τα μελίσσια, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της δράσης σε τοπικό επίπεδο.

Το Restart Evros υλοποιείται σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Bee for Planet και την επιστημονική υποστήριξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο πραγματοποιεί DNA αναλύσεις στο μέλι, καταγράφοντας τη βιοποικιλότητα της περιοχής.

Το πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, και ειδικότερα με τους SDG 2 (Μηδενική Πείνα), SDG 8 (Αξιοπρεπής Εργασία), SDG 12 (Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή), SDG 13 (Δράση για το Κλίμα) και SDG 15 (Ζωή στη Ξηρά).

Με δράσεις όπως το Restart Evros, η ΔΕΗ επενδύει στην κοινωνική καινοτομία και τη δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.