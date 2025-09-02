Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

BAT Hellas: Θέτει την Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία της προστασίας των ανηλίκων από τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης

BAT Hellas: Θέτει την Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία της προστασίας των ανηλίκων από τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης
«Προϊόντα νικοτίνης και αλκοόλ χωρίς ταυτότητα; Δεν παίζει!» - Νέα εκστρατεία ενημέρωσης με την ευγενική υποστήριξη της BAT Hellas

Με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων, η BAT Hellas αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των αγοραστών στις πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών της εταιρείας. Πρόκειται για μια καινοτομία που φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα η ΒΑΤ και ήδη εφαρμόζει σταδιακά στα ψηφιακά της κανάλια με σκοπό τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού ή νικοτίνης.

Η εν λόγω τεχνολογία αποτελεί ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο σύστημα που επιτρέπει την ασφαλή και αξιόπιστη ταυτοποίηση της ηλικίας του επισκέπτη σε πραγματικό χρόνο και με υψηλή ακρίβεια πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς. Η εξακρίβωση γίνεται μέσω της ανάλυσης βιομετρικών δεδομένων (αλγόριθμος ανάλυσης προσώπου), χωρίς να παραβιάζεται η ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα. Εκτός από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, η τεχνολογία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και σε φυσικά καταστήματα.

Το σύστημα που αξιοποιεί η ΒΑΤ και πρόκειται να παρουσιάσει στην διάρκεια της ΔΕΘ στην Θεσσαλονίκη είναι μια πρωτοποριακή ΑΙ λύση που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά για την ταυτοποίηση της ενηλικιότητας του αγοραστή και να ενισχύσει την εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου Kids Wallet με στόχο κανένας ανήλικος να μην έχει πρόσβαση σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης.

dn1_3aac0.jpg

Στο πλαίσιο της κοινής στόχευσης της εταιρίας με την Πολιτεία για την προστασία των ανηλίκων, η ΒΑΤ Hellas προσφέρει την ευγενική της υποστήριξη στην υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης που υπογράφει το Υπουργείο Υγείας. Με σύνθημα «Προϊόντα νικοτίνης και αλκοόλ χωρίς ταυτότητα; Δεν παίζει!» η εκστρατεία υπενθυμίζει τον νέο νόμο που απαγορεύει ρητά την πώληση των προϊόντων αυτών σε άτομα κάτω των 18 ετών, τονίζοντας ότι είναι ευθύνη όλων.

Την εκστρατεία ενημέρωσης καθώς και το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για την επαλήθευση της ηλικίας θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να χρησιμοποιήσουν από κοντά όσοι επισκεφτούν το περίπτερο του Υπουργείου Υγείας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου στην HELEXPO.

Σκοπός της ΒΑΤ είναι να δημιουργήσει ένα Καλύτερο Αύριο (A Better Tomorrow) για τους ενήλικους καταναλωτές, για την κοινωνία και για τους εργαζομένους της εταιρείας μέσα από την επιχειρηματική δραστηριότητά της, μέσω συνεχών επενδύσεων στην έρευνα και στην ανάπτυξη στις χώρες που δραστηριοποιείται.

Η BAT Hellas είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην ελληνική αγορά, με σημαντική συμβολή στην ελληνική οικονομία, υψηλές διακρίσεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, εταιρικής ευθύνης και απασχόλησης. Η εταιρεία είναι μέλος της British American Tobacco plc, ενός παγκόσμιου ηγέτη στα καταναλωτικά αγαθά που ιδρύθηκε το 1902, που απασχολεί πάνω από 48.000 εργαζομένους και δραστηριοποιείται περισσότερες από 175 αγορές παγκοσμίως.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν
Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Βόρεια Ελλάδα: Αναλυτικά οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και ΚΥ – Έρευνα ΠΟΕΔΗΝ

Βόρεια Ελλάδα: Αναλυτικά οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και ΚΥ – Έρευνα ΠΟΕΔΗΝ

Μεγάλη ανακάλυψη για τον καρκίνο του μαστού – Νέα στρατηγική προλαμβάνει την υποτροπή

Μεγάλη ανακάλυψη για τον καρκίνο του μαστού – Νέα στρατηγική προλαμβάνει την υποτροπή

Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Ποιο ύψος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Ποιο ύψος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

NETWORK

Αρκεί το περπάτημα ως άσκηση μετά τα 50;

Αρκεί το περπάτημα ως άσκηση μετά τα 50;

healthstat.gr
Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

ienergeia.gr
Επίσκεψη Γεωργιάδη στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης – Η ανάρτηση στο «X»

Επίσκεψη Γεωργιάδη στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης – Η ανάρτηση στο «X»

healthstat.gr
Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

ienergeia.gr
Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

healthstat.gr
Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

ienergeia.gr
Περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση σε αριθμούς - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση σε αριθμούς - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

healthstat.gr
Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

ienergeia.gr