Ανανέωση άδειας οδήγησης και στα ΚΕΠ

Ανανέωση άδειας οδήγησης και στα ΚΕΠ
Οι νέες υπηρεσίες προστίθενται σε ένα σύνολο άνω των 20 ψηφιακών υπηρεσιών που ήδη διευκολύνουν τους ιδιοκτήτες και οδηγούς οχημάτων.

Έξι νέες ψηφιακές υπηρεσίες για άδειες οδήγησης και άδειες κυκλοφορίας είναι πλέον διαθέσιμες προς διεκπεραίωση από τους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη τη χώρα, μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Συγκεκριμένα, οι έξι νέες υπηρεσίες που πλέον μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω ΚΕΠ είναι:

  • Ανανέωση άδειας οδήγησης
  • Αντικατάσταση άδειας οδήγησης
  • Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω φθοράς
  • Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής
  • Ενεργοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών για άδειες οδήγησης χωρίς καταχωρισμένο ΑΦΜ
  • Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς

Πώς γίνεται η υποβολή της αίτησης

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από υπάλληλο των ΚΕΠ, με τα στοιχεία του πολίτη να αντλούνται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας, όπως:

  • Φωτογραφία και υπογραφή από την εφαρμογή myPhoto
  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας από την ΕΛ.ΑΣ.
  • Πιστοποιητικά υγείας από γιατρούς, ενσωματωμένα αυτόματα στις αιτήσεις ανανέωσης άδειας οδήγησης
