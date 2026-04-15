Με μία θριαμβευτική πρόκριση στο Final 4 η ΑΕΚ επικράτησε της Μπανταλόνα και δίνει ραντεβού στη Μαδρίτη.
Σε μία κατάμεστη «SUNEL Arena» στα Άνω Λιόσια η ΑΕΚ «εξαφάνισε» την Μπανταλόνα με 72-67 και πήρε το εισιτήριο για το Final 4 του Basketball Champions League.
Η ΑΕΚ, η οποία θα βρεθεί στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του Basketball Champions League για τέταρτη φορά στην ιστορία της και για δεύτερη συνεχόμενη άφησε εκτός την οικοδέσποινα του φετινού Final 4.
Η Μπανταλόνα ξέφυγε με +7 (57-50) στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, αλλά η ΑΕΚ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Το παιχνίδι φαινόταν να κλίνει προς του Ισπανούς αλλά η ΑΕΚ απάντησε την κατάλληλη στιγμή. Με σερί 6-0 έφτασε στο 65-65, μόλις 90 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.
Μετά τις βολές του Πάρκερ, ο Μπάρτλεϊ ευστόχησε για τρεις και το 68-67 έδωσε προβάδισμα στην ΑΕΚ. Η δυνατή άμυνα έφερε ένα σωτήριο καλάθι του Κατσίβελη και δύο βολές του Νάναλι, που σφράγισαν νίκη της ΑΕΚ.
Ο δρόμος προς τον τελικό
Η Ένωση θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Μάλαγα για να περάσει στον τελικό και να διεκδικήσει ξανά το τρόπαιο της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2018, όπου και το κατέκτησε.
Η τελική φάση του Final Four του Basketball Champions League θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 7 - 9 Μαΐου. Εκεί βρίσκεται ήδη και η Ρίτας που περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Τενερίφη - Γαλατάσαραϊ το οποίο βρίσκεται στο 1-1.