Η ζέστη, η υγρασία και ο νότιος άνεμος δεν ήταν σύμμαχοι των δρομέων, ωστόσο ο νικητής και η νικήτρια του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, δεν πτοήθηκαν από τις καιρικές συνθήκες.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος και η Ματίνα Νούλα εισήλθαν πρώτος και πρώτη στο Παναθηναϊκό Στάδιο, εν μέσω αποθέωσης από τους χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στις εξέδρες, και αναδείχτηκαν για δεύτερη φορά στην αθλητική καριέρα τους Πανελληνιονίκες στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Παρά το «γεμάτο» ρόστερ στις λίστες με τις συμμετοχές, ο αγώνας τους ήταν μοναχικός στη μεγαλύτερη διάρκειά του, σημάδι της εξαιρετικής κατάστασης στην οποία βρέθηκαν τα δύο παιδιά του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Η ζέστη, η υγρασία και ο νότιος άνεμος δεν ήταν σύμμαχοι των δρομέων, ωστόσο ο νικητής και η νικήτρια του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, δεν πτοήθηκαν από τις καιρικές συνθήκες και την έλλειψη έντονου συναγωνισμού και πέτυχαν πολύ καλές επιδόσεις.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος 2:20.10 και η Ματίνα Νούλα 2:39.28 ελάχιστα πάνω από το ρεκόρ διαδρομής από Ελληνίδα, το 2:39.10 της Μαρίας Πολύζου, που αντέχει από το 1997. Ο χρόνος της ήταν πάντως νέα καλύτερη επίδοση σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μαραθωνίου.

Η φορμαρισμένη Κατερίνα Κουτλή έμεινε κοντά στη Νούλα μέχρι λίγο μετά το 10ο χιλιιόμετρο, αλλά η περσινή νικήτρια άρχισε να ξεμακραίνει, έφτασε τη διαφορά στο ένα λεπτό στο 15ο και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Το 2:39.28 ήταν νέο ρεκόρ για την ίδια στην κλασική, αυθεντική διαδρομή, αλλά η απογοήτευση που δεν έκανε δικό της το ελληνικό ρεκόρ αγώνων ήταν έκδηλη, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις της:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη! Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να κάνω και το ρεκόρ, αλλά οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Στην εκκίνηση έδιναν 90% υγρασία και όπως όλοι, έτσι κι εγώ δεν τα πάω καλά με την υγρασία. Με ενοχλεί πολύ στο στομάχι. Οπότε είμαι υπερευχαριστημένη για τον χρόνο που έκανα υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Με ιδανικό καιρό θα μπορούσα να κάνω κάτω από 2:39. Φήμες λένε ότι το γούρι μου είναι το σήμα που μου βάλανε στραβά στην μπλούζα μου για να μη με ματιάσουν, οπότε πέτυχε. Και του χρόνου!».

Η Παναγιώτα Βλαχάκη (ΓΑΣ Ιλισσός) ήταν δεύτερη με χρόνο 2:49.31 και Ράνια Ρεμπούλη (ΑΓΕΣ Κάμειρος 2009), η νικήτρια της τριετίας 2015-17, τρίτη με 2:52.07, στον τελευταίο της μαραθώνιο, όπως είπε η ίδια:

«Είμαι πολύ συγκινημένη διότι την ήθελα πολύ αυτή τη θέση. Το πίστευα ότι θα είμαι μέσα στα μετάλλια. Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν οι κατάλληλες. Όπως όλοι οι αθλητές έτσι κι εγώ δυσκολεύτηκα. Το παλέψαμε και τερματίσαμε. Αυτή τη νίκη την αφιερώνω σε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο που με βοήθησε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό να πατήσω ξανά στα πόδια μου, την κόρη μου, τους γονείς μου, στον προπονητή μου και σε όλους όσους πιστεύουν σε μένα, τον σύλλογό μου. Σήμερα κλείνω την αυλαία μου ως πρωταθλήτρια. Είναι ο τελευταίος μου μαραθώνιος στην Αθήνα και ήθελα αυτό το μετάλλιο».

Η Γιώτη Βλαχάκη δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη για τη δεύτερη θέση, είναι η καλύτερη που έχω πάρει στον ΑΜΑ, αλλά είναι ο χειρότερος Μαραθώνιος που έχω κάνει. Ήμουν χάλια από το πρώτο χιλιόμετρο, πάρα πολύ σφιχτή. Δεν το πιστεύω ότι βγήκα δεύτερη. Είχε πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες».