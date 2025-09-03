Games
Μουντιάλ 2026: Η ώρα και το κανάλι των παιχνιδιών της Ελλάδας με Λευκορωσία και Δανία

Μουντιάλ 2026: Η ώρα και το κανάλι των παιχνιδιών της Ελλάδας με Λευκορωσία και Δανία
Η Ελλάδα στο δρόμο του Μουντιάλ!

Ο παλμός του Μουντιάλ, επιστρέφει δυναμικά με όλους τους προκριματικούς αγώνες για την Ελλάδα με την Λευκορωσία και τη Δανία να μεταδίδονται στον τηλεοπτικό σταθμό του Alpha.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του καναλιού, το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί, έτσι ώστε οι «ερωτευμένοι με το ποδόσφαιρο» - και όχι μόνο- να έχουν την δυνατότητα να απολαύσουν τις επιδόσεις της Ελλάδας.

Μουντιάλ 2026: Τα παιχνίδια της Ελλάδας με Λευκορωσία και Δανία

«Μετά από την επική πρόκριση στην ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει μπροστά της τη μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων ετών. Την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά.

Δώδεκα χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία μας συμμετοχή σε μια μεγάλη διοργάνωση και τα τρομερά παιδιά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι πανέτοιμα, γεμάτα αισιοδοξία και πίστη για να βάλουν και πάλι την Ελλάδα στον Παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη.

Όλοι οι φίλοι της γαλανόλευκης θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ζωντανά και αποκλειστικά όλους τους αγώνες της Εθνικής μας ομάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην τηλεόραση του Alpha.

Αρχή με δύο καθοριστικές αναμετρήσεις. Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, στις 21:45, με αντίπαλο τη Λευκορωσία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η γαλανόλευκη πανδαισία ξεκινά στον Alpha με την Pre game εκπομπή στις 21:00 με τον Άγγελο Στυλιάδη να υποδέχεται τον ποδοσφαιριστή του ΟΦΗ Βασίλη Λαμπρόπουλο.

Στην περιγραφή του αγώνα θα βρίσκεται ο Ισίδωρος Πρίντεζης και στον σχολιασμό ο Νίκος Νταμπίζας. Το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο θα μεταφέρει ο Σπύρος Νάσιος.

Επόμενο βήμα τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, στις 21:45, με την Εθνική μας να υποδέχεται τη Δανία σ’ ένα ματς καθοριστικό για την πρόκριση. Στις 21:00, στην Pre game εκπομπή, ο Άγγελος Στυλιάδης υποδέχεται τον προπονητή του Λεβαδειακού Νίκο Παπαδόπουλο.

Τον αγώνα θα περιγράψει ο Ισίδωρος Πρίντεζης και στον σχολιασμό θα βρίσκεται ο Νίκος Νταμπίζας. Το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο θα μεταφέρει ο Σπύρος Νάσιος.

Ξεχωριστοί καλεσμένοι, συνεντεύξεις και ρεπορτάζ των πρωταγωνιστών» .

{https://www.youtube.com/watch?v=iyofiGQk-dU}

