Champions League: Οι ημερομηνίες για τις αγωνιστικές

Οι 36 ομάδες έμαθαν τις αντιπάλους τους - Όλα τα βλέμματα στο τρόπαιο του Champions League και στον τελικό της 30ης Μαΐου.

Στις 16 Σεπτεμβρίου θα γίνει η σέντρα για την 1η αγωνιστική της League Phase για το Champions League.

Το τριήμερο 16 έως 18 Σεπτεμβρίου 2025 θα αρχίζει να ξεκαθαρίζει το τοπίο ενώ η 8η και τελευταία αγωνιστική ξεκινά στις 28 Ιανουαρίου 2026.

Η σειρά των αγώνων και το πλήρες πρόγραμμα θα γίνει γνωστό το Σάββατο 30 Αυγούστου.

Από την κλήρωση που έγινε στο Μονακό, προέκυψε ότι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού είναι: Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν, Άρσεναλ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Πάφος και Καϊράτ.

Τα ματς του Ολυμπιακού στη League Phase

Ρεάλ εντός έδρας

Μπαρτσελόνα εκτός έδρας

Λεβερκούζεν εντός έδρας

Άρσεναλ εκτός έδρας

Αϊντχόφεν εντός έδρας

Άγιαξ εκτός έδρας

Πάφος εντός έδρας

Καϊράτ εκτός έδρας

Οι ημερομηνίες για τις 8 αγωνιστικές του Champion League έχουν ως εξής:

16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική

30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική

21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική

4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική

25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική

9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική

20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική

28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική.

Οι νοκ άουτ αγώνες για τα paly off θα γίνουν:

17-18 Φεβρουαρίου ο πρώτος αγώνας

24-25 Φεβρουαρίου ο δεύτερος αγώνας.

Η φάση των 16 ξεκινά στις 10 Μαριου και οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν 10 με 11 Μαρτίου ενώ οι δέυτεροι στις -17 -18 Μαρτίου.

Οι ημερομηνίες γαι τα προημιτελικά είναι στις 7 και 8 Απριλίου ο πρώτος αγώνας και 14 -15 Απριλίου ο δεύτερος ενώ τα ημιτελικά θα γίνουν στις 28-19 Απριλίου (πρώτος αγώνας) και 5-6 Μαΐου ο δεύτερος.

Ο τελικός του Chanmpions league θα γίνει στις 30 Μαΐου.

Τα 4 γκρουπ της League Phase

1ο γκρουπ

Μπάγερν Μονάχου: Τσέλσι, Παρί, Μπριζ, Άρσεναλ, Σπόρτινγκ, Αϊντόφεν, Ουνιόν, Πάφος.

Τσέλσι: Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Μπενφίκα, Αταλάντα, Άγιαξ, Νάπολι, Πάφος, Καραμπάγκ

Ρεάλ Μαδρίτης: Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Γιουβέντους, Μπενφίκα, Μαρσέιγ, Ολυμπιακός, Μονακό, Καιράτ Αλμάτι

Ίντερ: Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ, Άρσεναλ, Ατλέτικο, Σλάβια, Άγιαξ, Καιράτ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Ντόρτμουντ: Ίντερ, Μάντσεστερ Σίτ, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Μπόντο, Τότεναμ, Μπιλμπάο, Κοπεγχάγη

Λίβερπουλ: Ρεάλ, Ίντερ, Ατλέτικο, Άιντραχτ, Αϊντχόβεν, Μαρσέιγ, Καραμπάγκ, Γαλατάσαραϊ

Μπαρτσελόνα: Τσέλσι, Παρί, Άιντραχτ, Μπριζ, Ολυμπιακός, Σλάβια, Κοπεγχάγη, Νιούκαστλ

Παρί Σεν Ζερμέν: Μπάγερν, Μπαρτσελόνα, Αταλάντα, Λεβερκούζεν, Τότεναμ, Σπόρτινγκ, Νιούκαστλ, Μπιλμπάο

Μάντσεστερ Σίτι: Ρεάλ, Ντόρτμουντ, Λεβερτκούζεν,Λέβερκούζεν, Βιγιαρεάλ, Νάπολι, Μπόντο, Γαλατάσαραϊ, Μονακό

2ο γκρουπ

Λεβερκούζεν: Παρί, Μάντσεστερ Σίτι, Βιγιαρεάλ, Αϊντχόβεν, Νιούκαστλ, Κοπεγχάγη, Ολυμπιακός, Μπενφίκα

Άρσεναλ: Μπάγερν, Ολυμπιακός, Ίντερ, Ατλέτικο, Μπριζ, Σλάβια, Καιράτ, Μπιλμπάο

Αταλάντα: Τσέλσι, Παρί, Μπριζ, Άιντραχτ, Μαρσείγ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Μπιλμπάο, Σλάβια

Μπριζ: Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Άρσεναλ, Αταλάντα, Μαρσέιγ, Μονακό, Καιράτ, Σπόρτινγκ

Άιντραχτ: Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ, Αταλάντα, Ατλέτικο, Τότεναμ, Νάπολι, Γαλατάσαραϊ, Καραμπάγκ

Γιουβέντους: Ντόρτμουντ, Ρεάλ, Μπενφίκα, Βιγιαρεάλ, Σπόρτινγκ, Μπόντο, Πάφος, Μονακό

Ατλέτικο: Ίντερ, Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Άιντραχτ, Μπόντο, Αϊντχόβεν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Γαλατάσαραϊ

Βιγιαρεάλ: Σίτι, Ντόρτμουντ, Γιουβέντους, Λεβερκούζεν, Άγιαξ, Τοτεναμ, Κοπεγχάγη, Πάφος

3ο γκρουπ

Μαρσέιγ: Λίβερπουλ, Ρεάλ, Αταλάντα, Μπριζ, Άγιαξ, Σπόρτινγκ. Νιούκαστλ, Ουνιόν

Τότεναμ: Ντόρτμουντ, Παρί, Βιγιαρεάλ, Άιντραχτ, Σλάβια, Μπόντο, Κοπεγχάγη, Μονακό

Μπόντο: Σίτι, Ντόρτμουντ, Γιουβέντους, Αθλέτικο, Τότεναμ, Σλάβια, Μονακό, Γαλατά

Σπόρτινγκ: Παρί, Μπάγερν, Μπριζ, Γιουβέντους, Μαρσέιγ, Νάπολι, Καϊράτ, Μπιλμπάο

Ολυμπιακός: Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν, Άρσεναλ, Αϊντχόβεν, Άγιαξ, Πάφος, Καιράτ

Αϊντχόφεν: Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ατλέτικο, Λεβερκούζεν, Νάπολι, Ολυμπιακός, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Άγιαξ: Ίντερ, Τσέλσι, Μπενφίκα, Βιγιαρεάλ, Ολυμπιακός, Μαρσέιγ, Γαλατά, Καραμπάγκ

Νάπολι: Τσέλσι, Σίτι, Άιντραχτ, Μπενφίκα, ΣΠόρτινγκ, Αϊντχόφεν, Καραμπάγκ, Κοπεγχάγη

4ο γκρουπ

Μπιλμπάο: Παρί, Ντόρτμουντ, Άρσενακ, Αταλάντα, Σπόρτινγ, Σλάβια, Καραμπάγκ, Νιούκαστλ

Καραμπάγκ: Τσέλσι, Λίβερπουλ, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Άγιαξ, Νάπολι, Κοπεγχάγη και Μπιλμπάο

Μονακό: Σίτι, Ρεάλ, Γιουβέντους, Μπριζ, Τότεναμ, Μπόντο, Γαλατά, Πάφος

Γαλατά: Λίβερπουλ, Σίτι, Ατλέτικο, Άιντραχτ, Μπόντο, Άγιαξ, Μονακό, Ουνιόν

Νιούκαστλ: Μπαρτσελόνα, Παρί, Μπενφίκα,. Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, Μαρσέιγ, Μπιλμπάο, Ουνιόν

Ουνιόν: Ίντερ, Μπάγερν. Αταλάντα, Μπιλμπάο, Μαρσέιγ, ΑΊντχόφεν. Νιούκαστλ, Γαλατά

Πάφος: Μπάγερν, Τσέλσι, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Σλάβια, Ολυμπιακός, Μονακό, Καϊράτ

Κοπεγχάγη: Ντόρτμουντ, Μπαρτσελόνα. Λεβερκούζεν, Βιγιαρεάλ, Νάπολι, Τότεναμ, Καραμπάγκ, Καϊράτ

Καϊράτ: Ρεάλ, Ίντερ, Μπριζ, Άρσεναλ, Ολυμπιακός, Σπόρτινγκ, Πάφος, Κοπεγχάγη.

Οι 8 πρώτες ομάδες προκρίνονται απευθείας στους «16», οι ομάδες από το 9 έως το 24 παίζουν στα play off και οι υπόλοιπες μένουν εκτός Ευρώπης.