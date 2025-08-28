Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

Champions League: Οι ημερομηνίες για τις αγωνιστικές

Champions League: Οι ημερομηνίες για τις αγωνιστικές Φωτογραφία: AP/Laurent Cipriani
Οι 36 ομάδες έμαθαν τις αντιπάλους τους - Όλα τα βλέμματα στο τρόπαιο του Champions League και στον τελικό της 30ης Μαΐου.

Στις 16 Σεπτεμβρίου θα γίνει η σέντρα για την 1η αγωνιστική της League Phase για το Champions League.

Το τριήμερο 16 έως 18 Σεπτεμβρίου 2025 θα αρχίζει να ξεκαθαρίζει το τοπίο ενώ η 8η και τελευταία αγωνιστική ξεκινά στις 28 Ιανουαρίου 2026.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Champions League: Κόντρα σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός - Οι αντίπαλοί του

Champions League: Κόντρα σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός - Οι αντίπαλοί του

Αθλητισμός

Η σειρά των αγώνων και το πλήρες πρόγραμμα θα γίνει γνωστό το Σάββατο 30 Αυγούστου.

Από την κλήρωση που έγινε στο Μονακό, προέκυψε ότι οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού είναι: Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν, Άρσεναλ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Πάφος και Καϊράτ.

Τα ματς του Ολυμπιακού στη League Phase

Ρεάλ εντός έδρας

Μπαρτσελόνα εκτός έδρας

Λεβερκούζεν εντός έδρας

Άρσεναλ εκτός έδρας

Αϊντχόφεν εντός έδρας

Άγιαξ εκτός έδρας

Πάφος εντός έδρας

Καϊράτ εκτός έδρας

Οι ημερομηνίες για τις 8 αγωνιστικές του Champion League έχουν ως εξής:

16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική

30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική

21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική

4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική

25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική

9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική

20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική

28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική.

Οι νοκ άουτ αγώνες για τα paly off θα γίνουν:

17-18 Φεβρουαρίου ο πρώτος αγώνας

24-25 Φεβρουαρίου ο δεύτερος αγώνας.

Η φάση των 16 ξεκινά στις 10 Μαριου και οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν 10 με 11 Μαρτίου ενώ οι δέυτεροι στις -17 -18 Μαρτίου.

Οι ημερομηνίες γαι τα προημιτελικά είναι στις 7 και 8 Απριλίου ο πρώτος αγώνας και 14 -15 Απριλίου ο δεύτερος ενώ τα ημιτελικά θα γίνουν στις 28-19 Απριλίου (πρώτος αγώνας) και 5-6 Μαΐου ο δεύτερος.

Ο τελικός του Chanmpions league θα γίνει στις 30 Μαΐου.

{https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1961113519937540446}

Τα 4 γκρουπ της League Phase

1ο γκρουπ

Μπάγερν Μονάχου: Τσέλσι, Παρί, Μπριζ, Άρσεναλ, Σπόρτινγκ, Αϊντόφεν, Ουνιόν, Πάφος.

Τσέλσι: Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Μπενφίκα, Αταλάντα, Άγιαξ, Νάπολι, Πάφος, Καραμπάγκ

Ρεάλ Μαδρίτης: Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Γιουβέντους, Μπενφίκα, Μαρσέιγ, Ολυμπιακός, Μονακό, Καιράτ Αλμάτι

Ίντερ: Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ, Άρσεναλ, Ατλέτικο, Σλάβια, Άγιαξ, Καιράτ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Ντόρτμουντ: Ίντερ, Μάντσεστερ Σίτ, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Μπόντο, Τότεναμ, Μπιλμπάο, Κοπεγχάγη

Λίβερπουλ: Ρεάλ, Ίντερ, Ατλέτικο, Άιντραχτ, Αϊντχόβεν, Μαρσέιγ, Καραμπάγκ, Γαλατάσαραϊ

Μπαρτσελόνα: Τσέλσι, Παρί, Άιντραχτ, Μπριζ, Ολυμπιακός, Σλάβια, Κοπεγχάγη, Νιούκαστλ

Παρί Σεν Ζερμέν: Μπάγερν, Μπαρτσελόνα, Αταλάντα, Λεβερκούζεν, Τότεναμ, Σπόρτινγκ, Νιούκαστλ, Μπιλμπάο

Μάντσεστερ Σίτι: Ρεάλ, Ντόρτμουντ, Λεβερτκούζεν,Λέβερκούζεν, Βιγιαρεάλ, Νάπολι, Μπόντο, Γαλατάσαραϊ, Μονακό

{https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1961114670745461154}

2ο γκρουπ

Λεβερκούζεν: Παρί, Μάντσεστερ Σίτι, Βιγιαρεάλ, Αϊντχόβεν, Νιούκαστλ, Κοπεγχάγη, Ολυμπιακός, Μπενφίκα

Άρσεναλ: Μπάγερν, Ολυμπιακός, Ίντερ, Ατλέτικο, Μπριζ, Σλάβια, Καιράτ, Μπιλμπάο

Αταλάντα: Τσέλσι, Παρί, Μπριζ, Άιντραχτ, Μαρσείγ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Μπιλμπάο, Σλάβια

Μπριζ: Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Άρσεναλ, Αταλάντα, Μαρσέιγ, Μονακό, Καιράτ, Σπόρτινγκ

Άιντραχτ: Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ, Αταλάντα, Ατλέτικο, Τότεναμ, Νάπολι, Γαλατάσαραϊ, Καραμπάγκ

Γιουβέντους: Ντόρτμουντ, Ρεάλ, Μπενφίκα, Βιγιαρεάλ, Σπόρτινγκ, Μπόντο, Πάφος, Μονακό

Ατλέτικο: Ίντερ, Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Άιντραχτ, Μπόντο, Αϊντχόβεν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Γαλατάσαραϊ

Βιγιαρεάλ: Σίτι, Ντόρτμουντ, Γιουβέντους, Λεβερκούζεν, Άγιαξ, Τοτεναμ, Κοπεγχάγη, Πάφος

{https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1961116322726822328}

3ο γκρουπ

Μαρσέιγ: Λίβερπουλ, Ρεάλ, Αταλάντα, Μπριζ, Άγιαξ, Σπόρτινγκ. Νιούκαστλ, Ουνιόν

Τότεναμ: Ντόρτμουντ, Παρί, Βιγιαρεάλ, Άιντραχτ, Σλάβια, Μπόντο, Κοπεγχάγη, Μονακό

Μπόντο: Σίτι, Ντόρτμουντ, Γιουβέντους, Αθλέτικο, Τότεναμ, Σλάβια, Μονακό, Γαλατά

Σπόρτινγκ: Παρί, Μπάγερν, Μπριζ, Γιουβέντους, Μαρσέιγ, Νάπολι, Καϊράτ, Μπιλμπάο

Ολυμπιακός: Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν, Άρσεναλ, Αϊντχόβεν, Άγιαξ, Πάφος, Καιράτ

Αϊντχόφεν: Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ατλέτικο, Λεβερκούζεν, Νάπολι, Ολυμπιακός, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Άγιαξ: Ίντερ, Τσέλσι, Μπενφίκα, Βιγιαρεάλ, Ολυμπιακός, Μαρσέιγ, Γαλατά, Καραμπάγκ

Νάπολι: Τσέλσι, Σίτι, Άιντραχτ, Μπενφίκα, ΣΠόρτινγκ, Αϊντχόφεν, Καραμπάγκ, Κοπεγχάγη

{https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1961117796554740167}

4ο γκρουπ

Μπιλμπάο: Παρί, Ντόρτμουντ, Άρσενακ, Αταλάντα, Σπόρτινγ, Σλάβια, Καραμπάγκ, Νιούκαστλ

Καραμπάγκ: Τσέλσι, Λίβερπουλ, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Άγιαξ, Νάπολι, Κοπεγχάγη και Μπιλμπάο

Μονακό: Σίτι, Ρεάλ, Γιουβέντους, Μπριζ, Τότεναμ, Μπόντο, Γαλατά, Πάφος

Γαλατά: Λίβερπουλ, Σίτι, Ατλέτικο, Άιντραχτ, Μπόντο, Άγιαξ, Μονακό, Ουνιόν

Νιούκαστλ: Μπαρτσελόνα, Παρί, Μπενφίκα,. Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, Μαρσέιγ, Μπιλμπάο, Ουνιόν

Ουνιόν: Ίντερ, Μπάγερν. Αταλάντα, Μπιλμπάο, Μαρσέιγ, ΑΊντχόφεν. Νιούκαστλ, Γαλατά

Πάφος: Μπάγερν, Τσέλσι, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Σλάβια, Ολυμπιακός, Μονακό, Καϊράτ

Κοπεγχάγη: Ντόρτμουντ, Μπαρτσελόνα. Λεβερκούζεν, Βιγιαρεάλ, Νάπολι, Τότεναμ, Καραμπάγκ, Καϊράτ

Καϊράτ: Ρεάλ, Ίντερ, Μπριζ, Άρσεναλ, Ολυμπιακός, Σπόρτινγκ, Πάφος, Κοπεγχάγη.

Οι 8 πρώτες ομάδες προκρίνονται απευθείας στους «16», οι ομάδες από το 9 έως το 24 παίζουν στα play off και οι υπόλοιπες μένουν εκτός Ευρώπης.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 – Τι προτείνει ένας καρδιολόγος

Η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 – Τι προτείνει ένας καρδιολόγος

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Σχετικά Άρθρα

Βαγγέλης Μαρινάκης για κλήρωση Ολυμπιακού στο Champions League: Η μπάλα είναι στα πόδια μας

Βαγγέλης Μαρινάκης για κλήρωση Ολυμπιακού στο Champions League: Η μπάλα είναι στα πόδια μας

Αθλητισμός
Champions League: Κόντρα σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός - Οι αντίπαλοί του

Champions League: Κόντρα σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός - Οι αντίπαλοί του

Αθλητισμός
Την τελευταία φορά, που μία κυπριακή ομάδα έπαιξε στο Champions League, η Πάφος ήταν τριών «χρονών» (video)

Την τελευταία φορά, που μία κυπριακή ομάδα έπαιξε στο Champions League, η Πάφος ήταν τριών «χρονών» (video)

Αθλητισμός
Διήμερο με Champions League στο Mega - Με ματς και κλήρωση

Διήμερο με Champions League στο Mega - Με ματς και κλήρωση

Αθλητισμός

NETWORK

Η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 – Τι προτείνει ένας καρδιολόγος

Η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 – Τι προτείνει ένας καρδιολόγος

healthstat.gr
Τέιλορ Σουίφτ: Τα μυστικά του υγιεινού τρόπου ζωής της για ευεξία

Τέιλορ Σουίφτ: Τα μυστικά του υγιεινού τρόπου ζωής της για ευεξία

healthstat.gr
Έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου στα λύματα – Η νέα έκθεση του ΕΟΔΥ

Έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου στα λύματα – Η νέα έκθεση του ΕΟΔΥ

healthstat.gr
Τι σημαίνει αν ο σκύλος σας ξύνει το αυτί του – Πότε υποδηλώνει πρόβλημα

Τι σημαίνει αν ο σκύλος σας ξύνει το αυτί του – Πότε υποδηλώνει πρόβλημα

healthstat.gr
Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

ienergeia.gr
Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

ienergeia.gr
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

ienergeia.gr
Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ienergeia.gr