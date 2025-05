Σπανούλης: «Και με τον αδερφό μου αν παίξω, θέλω να τον σκοτώσω, αλλά τον αγαπώ μέχρι θανάτου»

Ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο βλέπει ο ίδιος την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό, για το Final Four.

Σε ρυθμούς Final Four κινούνται στη Μονακό, με την ομάδα να πραγματοποιεί συνέντευξη Τύπου λίγες ώρες πριν την αναχώρηση για Άμπου Ντάμπι. Φυσικά αυτός που παραχώρησε δηλώσεις ήταν ο Βασίλης Σπανούλης, με τον γκαρντ Ματ Στράζελ, να τον πλαισιώνει.

Ο Έλληνας προπονητής στάθηκε στη σπουδαιότητα των αναμετρήσεων που ακολουθούν, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ανέφερε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει ο ίδιος την όλη κατάσταση, ενώ μίλησε και για τον Μάικ Τζέιμς.

Αναλυτικά ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για:

Την πρόκριση στο Final Four:

«Είναι σημαντική επιτυχία ότι η ομάδα είχε αυτή τη συνέπεια και για ακόμη μία φορά είναι στο Final Four, δεύτερη στα τελευταία τέσσερα χρόνια. Για μία νέα ομάδα να πετυχαίνει κάτι τέτοιο είναι πολύ σημαντικό και δείχνει πολλά για τη διοίκηση, για τον πρόεδρο και για την κουλτούρα που θέλουμε να χτίσουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Ολη η πίστωση πάει στους παίκτες, δεν είναι εύκολο να φτάνεις σε ένα Final Four, είναι πολύ δύσκολο. Βλέπουμε ποιες ομάδες είναι εκτός, τεράστιες ομάδες με ιστορία. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι κομματι σε αυτή την επιτυχία του οργανισμού. Επόμενος στόχος μας είναι να πάμε εκεί και να παίξουμε το καλύτερο μπάσκετ που μπορούμε. Είμαστε μακριά δύο νίκες από το τρόπαιο και θέλω να συγχαρώ τη διοίκηση και τους παίκτες για όλη αυτή την προσπάθεια».

Το εάν δίνει έξτρα κίνητρο στους παίκτες του:

«Εάν ένας κόουτς πρέπει να δώσει έξτρα κίνητρο στους παίκτες του σε ένα Final Four, αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν έχει να κάνει σωστά. Οι παίκτες έχουν πολύ μεγάλο κίνητρο και ανυπομονούν για το Final Four μετά το ματς με την Μπαρτσελόνα. Κάνουμε πολύ καλές προπονήσεις, αλλά παίζουμε απαίσια. Το μυαλό είναι στο Final Four και όχι στα παιχνίδια της γαλλικής λίγκας. Καταλαβαίνω τους παίκτες μου. Οι παίκτες έχουν τεράστιο κίνητρο και είναι χαρούμενοι που μπορούν να διεκδικήσουν τον τίτλο. Πρέπει να παίξουμε με χαρά και να εκτελέσουμε το πλάνο μας με αυτοπεποίθηση».

Για την πίεση που ίσως έχει ο Μάικ Τζέιμς:

«Ο Τζέιμς είναι σπουδαίος, όπως όλοι οι άλλοι παίκτες. Δεν έχει πίεση. Είναι ο στόχος της καριέρας του. Πρέπει να συγκεντρωθεί και να παίξει με κίνητρο, δεν χρειάζεται να πιέσει τον εαυτό του, το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Πρέπει να κάνουμε όλοι ό,τι χρειάζεται για τον στόχο μας».

Για το παιχνίδι κόντρα στον αγαπημένο του Ολυμπιακό:

«Εάν παίξω με τον γιο μου πινγκ-πονγκ και τον κερδίσω και κλάψει θα το πω έτσι είναι η ζωή χάνεις-κερδίζεις. Το ίδιο και με τον αδερφό μου, αν παίξουμε μαζί, θέλω να τον σκοτώσω, όμως τον αγαπώ μέχρι θανάτου. Όταν είσαι ανταγωνιστής του τίτλου και εκπροσωπείς μία ομάδα, τώρα τη Μονακό, θα πεθάνω για τους παίκτες μου, θα δώσω τα πάντα για αυτούς είτε χάσουμε, είτε κερδίσουμε. Είμαστε μαζί στη νίκη και στην ήττα. Θα δώσουμε τα πάντα για 40 λεπτά, για την περηφάνια μας».

Για το πώς νιώθει στο Final Four όντας θρύλος του Ολυμπιακού:

«Νομίζω ότι όλες οι ομάδες είναι πολύ δυνατές. Κάθε ομάδα είναι πιθανό να κατακτήσει την EuroLeague. Οι διαφορές φέτος δεν είναι τόσο μεγάλες. Φυσικά, μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν πρώτος στην κανονική διάρκεια και ίσως αυτό τον τοποθετεί λίγο πιο μπροστά από τις άλλες ομάδες.

Πέρασα μια φανταστική καριέρα στον Ολυμπιακό και είχε φοβερές αναμνήσεις. Η αγάπη από όλους εκεί είναι αδιαμφισβήτητη και είναι αμοιβαία και από τις δύο πλευρές. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Είναι μέρος της ζωής μου. Τώρα όμως είμαι προπονητής της Μονακό και εκπροσωπώ την Μονακό. Θα κάνω τα πάντα για να κερδίσει η Μονακό και μετά τα πράγματα θα παραμείνουν ίδια».

πηγή: ole.gr