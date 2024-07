Πώς είναι άραγε να γνωρίζεις από κοντά τους ποδοσφαιρικούς σου ήρωες;

Την μοναδική εμπειρία του UEFA EURO 2024TM έζησαν οι μικροί συνοδοί ποδοσφαιριστές του Lidl Kids Team Ελλάδος!

Το φετινό καλοκαίρι, η Γερμανία φιλοξένησε το UEFA EURO 2024TM, προσελκύοντας τους καλύτερους παίκτες από όλο τον κόσμο και προσφέροντας ανεπανάληπτες στιγμές.

Ωστόσο, οι πραγματικοί πρωταγωνιστές του τουρνουά δεν ήταν μόνο οι διάσημοι ποδοσφαιριστές, αλλά και τα παιδιά που ανέλαβαν τον ρόλο του συνοδού ποδοσφαιριστών (Player Escort), στο πλαίσιο του προγράμματος Lidl Kids Team, που προσέφερε η Lidl, ως Official Partner του UEFA EURO 2024TM σε παιδιά από όλη την Ευρώπη.

Στο Lidl Kids Team Ελλάδος, 11 παιδιά, ηλικίας μεταξύ 6 και 10 ετών έζησαν από κοντά τη μοναδική εμπειρία της συνοδείας των ποδοσφαιριστών, στον αγώνα μεταξύ Ολλανδίας και Τουρκίας, στις 6 Ιουλίου.

Μοναδικές στιγμές μέσα από τη μαγεία του ποδοσφαίρου

Οι μικροί μας φίλοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια εμπειρία ζωής, που θα τους μείνει αξέχαστη. Κρατώντας από το χέρι τους αγαπημένους τους ποδοσφαιριστές, και συγκεκριμένα τους παίκτες της Ολλανδίας μπήκαν στο γήπεδο γεμάτοι περηφάνια και ενθουσιασμό, συμμετέχοντας σε μια από τις πιο συναρπαστικές στιγμές της ζωής τους.

Οι μικροί συνοδοί φορώντας τις εμφανίσεις με τα διακριτικά του Lidl Kids Team, βίωσαν την ένταση και την αδρεναλίνη που συνοδεύει κάθε αγώνα, από τα αποδυτήρια μέχρι την τελική σφυρίχτρα.

Η στιγμή που οι μικροί συνοδοί μπήκαν στο γήπεδο ήταν μαγική. Με τα πλήθη να ζητωκραυγάζουν και τις κάμερες να καταγράφουν κάθε τους κίνηση, ένιωσαν πραγματικά τη μαγεία του ποδοσφαίρου. Είδαν από κοντά τα ινδάλματά τους και μοιράστηκαν μαζί τους τις πρώτες στιγμές του αγώνα, ενισχύοντας το αίσθημα της κοινότητας και της αλληλεγγύης που χαρακτηρίζει το άθλημα.

Μετά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών, τα παιδιά παρακολούθησαν τη διεξαγωγή του αγώνα μαζί με τους γονείς και τους συνοδούς τους, απολαμβάνοντας τη μαγική ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο γήπεδο του Βερολίνου.

Η Lidl φρόντισε ώστε η εμπειρία των παιδιών να είναι αξέχαστη, καθώς στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού προγράμματος Lidl Kids Team, τα συνολικά 23 μέλη της ελληνικής αποστολής (11 παιδιά, 11 γονείς/κηδεμόνες και 1 συνοδός) απόλαυσαν 2 διανυκτερεύσεις στο Βερολίνο με πλούσιες παροχές, δώρα καλωσορίσματος, εισιτήρια για τους αγώνες, μεταφορές, γεύματα και ξεναγήσεις στην πόλη. Παράλληλα, διοργανώθηκαν επιπρόσθετες ψυχαγωγικές δραστηριότητες και δημιουργική απασχόληση για τον ελεύθερο τους χρόνο.

Οι τυχεροί συμμετέχοντες της ελληνικής αποστολής Lidl Kids Team προέκυψαν μέσω του διαγωνισμού UEFA EURO 2024TM: Lidl Kids Team, ο οποίος διήρκησε από τις 7 Μαρτίου έως 1 Μαΐου 2024, μέσω της εφαρμογής Lidl Plus. Με κεντρικό μήνυμα «We’re on your team» προϋπόθεση ήταν η συμμετοχή στο πρόγραμμα χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς εξαιρέσεις, με απόλυτο σεβασμό στη διαφορετικότητα, την προσωπικότητα και τις ανάγκες κάθε ανθρώπου, μικρού ή μεγάλου. Είναι γνωστό άλλωστε, ότι οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων και του ενδιαφέροντος της Lidl Ελλάς και αυτό το αποδεικνύει καθημερινά.

Αναμφίβολα, οι μικροί συνοδοί ποδοσφαιριστών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μαγείας του ποδοσφαίρου, προσφέροντας έμπνευση και ελπίδα για το μέλλον. Η Lidl Ελλάς δεσμεύεται συνεχώς να προσφέρει ξεχωριστές εμπειρίες στους μικρούς και μεγάλους πελάτες της, θεσπίζοντας συνεργασίες, όπως αυτή του UEFA EURO 2024TM, όπου οι νέες γενιές παιδιών έζησαν αυτή τη μοναδική εμπειρία και έγιναν κομμάτι της ιστορίας του ποδοσφαίρου.

Ήδη μάλιστα προετοιμάζεται για τις επόμενες μεγάλες ενέργειες για τις οποίες το κοινό μπορεί να ενημερώνεται συνεχώς μέσω της εφαρμογής Lidl Plus, της ιστοσελίδας της και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της.