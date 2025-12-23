Η Suzuki εισέρχεται δυναμικά στον κόσμο των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων με το νέο e VITARA, το πρώτο της BEV μαζικής παραγωγής.

Με θέμα «Emotional Versatile Cruiser», το νέο e VITARA φιλοδοξεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, συνδυάζοντας την αίσθηση περιπέτειας ενός SUV, με την προηγμένη τεχνολογία ενός ηλεκτρικού οχήματος.

Το e VITARA ξεχωρίζει αρχικά για τον σχεδιασμό του. Το αμάξωμα τραβά τα βλέμματα με τους μεγάλους τροχούς και το μακρύ μεταξόνιο, ενώ η εσωτερική διαρρύθμιση, με οθόνες πολλαπλών ενδείξεων, ενσωματωμένα πάνελ θυρών και κεντρική κονσόλα, αποπνέει την αίσθηση περιπέτειας και υψηλής τεχνολογίας. Κάθε λεπτομέρεια του εσωτερικού έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει εργονομία, στιβαρότητα και δυναμικό χαρακτήρα.

Κεντρικό στοιχείο του e VITARA είναι το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης BEV, το οποίο ενσωματώνει τον ηλεκτροκινητήρα, τον inverter και τις μπαταρίες λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου (LFP), σχεδιασμένες για ασφάλεια και αξιοπιστία. Η Suzuki προσφέρει τρεις εκδόσεις: 49 kWh 2WD με αυτονομία 344 χλμ., 61 kWh 2WD με 426 χλμ. και 61 kWh 4WD με 395 χλμ.

Στο e Vitara 2WD με τον μικρό συσσωρευτή, η μέγιστη ισχύς είναι 144 ίπποι και η μέγιστη ροπή 193 Nm. Στην έκδοσή του με τον μεγαλύτερο -των 61 kWh- η δικίνητη εκδοχή του αποδίδει 174 ίππους και η μέγιστη ροπή παραμένει ίδια (193 Nm). Το e Vitara 2WD των 144 ίππων επιταχύνεται από τα 0-100 χλμ./ώρα σε 9,6 δευτερόλεπτα και το e Vitara 2WD των 175 ίππων σε 8,7 δευτερόλεπτα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η έκδοση AllGrip-e χρειάζεται 7,4 δευτερόλεπτα για την ίδια διαδικασία. Η τετρακίνηση «ALLGRIP-e» αξιοποιεί δύο ανεξάρτητα eAxles εμπρός και πίσω, παρέχοντας ισχυρή απόδοση, άμεση απόκριση και ακριβή έλεγχο. Με λειτουργία Trail και λειτουργία περιορισμένης ολίσθησης (LSD), το σύστημα εξασφαλίζει ασφαλή κίνηση σε δύσβατα εδάφη, κατανέμοντας τη ροπή στους τροχούς με την καλύτερη πρόσφυση.

Η νέα πλατφόρμα «HEARTECT-e» προσφέρει ελαφριά, στιβαρή δομή με προστασία της μπαταρίας υψηλής τάσης, αυξάνοντας την εσωτερική χωρητικότητα και την άνεση, ενώ εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν μηχανικά μέρη να προεξέχουν κάτω από το όχημα.



Το σύστημα διαχείρισης του, σε συνδυασμό με τις νέες λειτουργίες του SUZUKI CONNECT, όπως απομακρυσμένος έλεγχος κλιματισμού, πληροφορίες μπαταρίας και προγραμματισμός διαδρομής, ενισχύει την άνεση και την πρακτικότητα καθημερινής χρήσης. Θα προσφέρεται στις εκδόσεις GL και GLX, με επιλογές μπαταρίας 49 kWh ή 61 kWh και σύστημα κίνησης 2WD ή 4WD.

Αρχικά, η έκδοση του e Vitara που πρόκειται να εισαχθεί στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2026, θα είναι εκείνη με τη μεγάλη μπαταρία. Σαν αυτή που οδηγήσαμε για λίγα στην πίστα των Σπάτων αποκομίζοντας αρκετά θετικές εντυπώσεις που κυρίως έχουν να κάνουν με την ομοιογένεια του πρώτου ηλεκτρικού Suzuki.

Για περισσότερα, μείνετε συντονισμένοι...