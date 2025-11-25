«Υπήρξε αυτή η έντιμη και ειλικρινής προσπάθεια να διευρυνθεί η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, με ανθρώπους εκτός κομματικού σωλήνα», τόνισε ο Ν. Φαραντούρης.

Δεν ήμουν άνθρωπος του κομματικού σωλήνα, ήμουν και παραμένω του πανεπιστημίου και του ιδιωτικού τομέα, ανέφερε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, σχολιάζοντας στο Open το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

«Μπορώ να μιλήσω για μένα και για ένα κεφάλαιο που αναφέρεται ο πρώην πρωθυπουργός σε μία προσπάθεια να διευρύνει το πλαίσιο, την κομματική βάση αλλά και τον προγραμματικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής», είπε αρχικά ο ευρωβουλευτής.

«Γιατί παιδί αυτής της προσπάθειας είμαι και εγώ στην πολιτική ζωή του τόπου. Εγώ δεν ήμουν άνθρωπος του κομματικού σωλήνα. Ήμουν άνθρωπος και παραμένω του πανεπιστημίου και του ιδιωτικού τομέα. Δικηγόρος 25 χρόνια και άλλα τόσα πανεπιστημιακός δάσκαλος στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεν είχα εμπλακεί στις εσωτερικές κομματικές διεργασίες μέχρι τότε», πρόσθεσε.

«Άρα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα και πράγματα τα οποία αφορούν μία προσπάθεια, την οποία μπορώ να επιβεβαιώσω ή όχι, πρέπει να σας πω ότι υπήρξε αυτή η έντιμη και ειλικρινής προσπάθεια να διευρυνθεί η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, με ανθρώπους εκτός κομματικού σωλήνα. Είναι το περίφημο think tank του Νοεμβρίου του 2021, στο οποίο μου προτάθηκε και ανέλαβα τον τομέα της ενέργειας».

