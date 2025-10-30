«Η κυβέρνηση μιλά για «νοικοκυραίους» και την ίδια στιγμή τους εξοντώνει με την ακρίβεια και τις κατασχέσεις»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην εκπομπή «Morning Point» του MegaNews με τους Ανδρέα Παπαδόπουλο και Μαρία Αστερίου. Ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για «ψευδή εικόνα ευημερίας», υπογραμμίζοντας ότι, παρά τα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία που επικαλείται η κυβέρνηση, η πραγματικότητα για τους πολίτες είναι εντελώς διαφορετική.

«Το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται, αλλά το ιδιωτικό χρέος διογκώνεται, οι πλειστηριασμοί πληθαίνουν και η αναδιανομή ακίνητης περιουσίας είναι άνευ προηγουμένου», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε ότι η Ελλάδα δεν έχει περάσει ακόμη στην κατηγορία Α των διεθνών οίκων αξιολόγησης, καθώς παραμένουν άλυτα τρία μεγάλα προβλήματα:

το δημογραφικό, το υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών και η έλλειψη ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων.

«Είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη και η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή είμαστε καλύτερα από το 2017, όταν η χώρα ήταν ακόμη στα μνημόνια. Αλίμονο αν δεν ήμασταν καλύτερα από τότε», δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αγνοεί τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, επιλέγοντας μια στρατηγική διαρκούς πόλωσης και επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων, την ώρα που –όπως είπε– «οι πολίτες βλέπουν το εισόδημά τους να εξανεμίζεται από την ακρίβεια και τις κατασχέσεις».

«Την ώρα που οι κατασχέσεις από εφορία και ταμεία φτάνουν τις 1.600.000 και άλλα 2.200.000 ΑΦΜ βρίσκονται σε εκκρεμότητα, η κυβέρνηση κυνηγά ανελέητα τη μεσαία τάξη και τον μέσο πολίτη που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα», δήλωσε, κάνοντας λόγο για «εξανδραποδισμό των απλών πολιτών, που τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αποκαλούν “νοικοκυραίους”». Αναφερόμενος στη λειτουργία του κράτους και της δημόσιας διοίκησης, υπενθύμισε ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία του ομίλου ΤΜΕ, η Ελλάδα από δεύτερη από το τέλος στη γραφειοκρατία το 2023, έγινε πρώτη το 2024».

«Η ίδια κυβέρνηση που διαφημίζεται ως μεταρρυθμιστική, κατάφερε να μας κάνει πρωταθλητές στη γραφειοκρατία», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «όταν όλες οι άλλες χώρες τρέχουν πιο γρήγορα κι εμείς μένουμε πίσω, κάτι δυσλειτουργεί βαθιά».

Για το ζήτημα με τον Άγνωστο Στρατιώτη

Αναφερόμενος στην τροπολογία της κυβέρνησης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για «επικοινωνιακά πυροτεχνήματα», τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση, μετά από μια απεργία πείνας και μια πολιτική ήττα, θυμήθηκε ξαφνικά ότι υπάρχει πρόβλημα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Πρόβλημα που δεν υπήρχε όταν ο κ. Γεωργιάδης διαδήλωνε εκεί ειρηνικά ή όταν άλλοι συμμετείχαν σε συγκεντρώσεις για το Μακεδονικό». Όπως επεσήμανε, «η τροπολογία που κατατέθηκε ήταν αχρείαστη και αντισυνταγματική». «Αχρείαστη», εξήγησε, «διότι το ζήτημα της προστασίας του μνημείου καλύπτεται ήδη από τον Ποινικό Κώδικα. Συγκεκριμένα, το άρθρο 191Α αναφέρει ρητά ότι “όποιος προσβάλλει, φθείρει ή ρυπαίνει” τιμωρείται με ποινή φυλάκισης. Άρα, δεν υπήρχε κανένα κενό. Η Αστυνομία έχει ήδη την αρμοδιότητα να κρίνει τι συνιστά προσβολή ή ρύπανση».

Παράλληλα, χαρακτήρισε την τροπολογία «αντισυνταγματική», επισημαίνοντας ότι «όταν η κυβέρνηση κατάλαβε πως δεν υπάρχει νομοθετικό κενό στην προστασία, μετέτρεψε το περιεχόμενο σε απαγόρευση συνάθροισης – κάτι που παραβιάζει ευθέως το Σύνταγμα». «Η επανάληψη διατάξεων του Ποινικού Κώδικα σε μια άσχετη τροπολογία δεν προσθέτει τίποτα καινούργιο. Αντίθετα, γελοιοποιεί τη νομοθετική διαδικασία. Ο νομικός κόσμος τη διαβάζει και γελάει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση επιλέγει, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, να πορεύεται με μια στρατηγική διαρκούς πόλωσης και αλλαγής ατζέντας, για να αποφύγει τη συζήτηση γύρω από τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας».

Για το σχόλιο Δρυμιώτη

Τέλος, αναφερόμενος στην υπόθεση του κ. Δρυμιώτη και τη στάση της “Ομάδας Αλήθειας” της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι «εδώ και τρεις ημέρες περιμένουμε απάντηση από την κυβέρνηση για το αν υιοθετεί ή συμφωνεί με τα όσα είπε ο κ. Δρυμιώτης».

«Ο ίδιος είναι ιδιώτης -διαφωνώ και θεωρώ τα λεγόμενά του καταδικαστέα και βαθιά ανιστόρητα - αλλά είναι ιδιώτης. Το πρόβλημα ξεκινά όταν η “Ομάδα Αλήθειας” της Νέας Δημοκρατίας ανεβάζει τη δήλωσή του γράφοντας “τα είπε όλα”. Τότε η Νέα Δημοκρατία οφείλει να απαντήσει: συμφωνεί με τη θέση ότι “οι αριστεροί δεν είναι Έλληνες”;» σημείωσε.

«Η Ομάδα Αλήθειας είναι σιτιζόμενη στο πρυτανείο του Μεγάρου Μαξίμου. Εκεί εκκολάπτεται το αυγό του φιδιού» συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.