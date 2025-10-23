Τα αμυντικά ομόλογα αποτελούν ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο θέμα, το οποίο αντιμετωπίζει ισχυρή αντίσταση από χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία.

Ενόψει της σημερινής συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε έτοιμος να ασκήσει πίεση για ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοδότησης των αμυντικών δαπανών των κρατών - μελών.

Μιλώντας στο POLITICO, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην εξεύρεση των δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα χρειαστούν τα κράτη προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την αύξηση των αμυντικών δαπανών τους.

Ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τη συνάντηση στις Βρυξέλλες για να ζητήσει από την ΕΕ να προχωρήσει περαιτέρω με κοινή δανειοδότηση για τους στρατιωτικούς σχεδιασμούς του μπλοκ.

«Τα επιχειρήματά μου είναι απλά - αν η άμυνα είναι το απόλυτο ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό, χρειάζονται ευρωπαϊκές δομές και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να αναπτύξουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες», δήλωσε ο Μητσοτάκης στην συνέντευξή του.

«Υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο. Δεν μιλάμε ανοιχτά γι’ αυτό, αλλά γιατί να μην φανταστούμε ένα σενάριο στο οποίο υπάρχει ευρωπαϊκή δυνατότητα δανεισμού που στοχεύει στην υποστήριξη κοινών ευρωπαϊκών αμυντικών έργων;» πρόσθεσε.

«Θα το υποστήριζα σίγουρα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν έργα που πληρούν σαφώς τα κριτήρια ευρωπαϊκού δημόσιου αγαθού… ας χρησιμοποιήσουμε ευρωπαϊκά κεφάλαια για να κάνουμε πράγματα που μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε σε εθνικό επίπεδο», είπε ο Μητσοτάκης.

Παρά τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων, που θα επέτρεπε στα κράτη να δανειστούν περισσότερα για ένα ευρύ πρόγραμμα επανεξοπλισμού, τα κράτη μέλη παραμένουν διχασμένα σχετικά με την ιδέα μιας κοινής έκδοσης χρέους. Έχουν προσδιοριστεί ορισμένα διασυνοριακά έργα, όπως μέτρα κατά των drones, αλλά οι επενδύσεις εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο.

«Νομίζω ότι η πρόκληση είναι αυτή: μπορούμε να έχουμε επιπλέον χρηματοδότηση και μπορεί αυτή η επιπλέον χρηματοδότηση να συνδεθεί με προϋποθέσεις που θα μας οδηγήσουν σε μια καλύτερη προετοιμασία», είπε ο Μητσοτάκης, «όπως η κοινή προμήθεια, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών - όπως drones και τεχνητή νοημοσύνη - και πιστεύω ότι η Επιτροπή και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν σαφή ρόλο να παίξουν».

Σύμφωνα με ένα προσχέδιο που προετοίμασαν οι πρέσβεις και των 27 χωρών της ΕΕ - πριν από τη σύνοδο κορυφής - η Ένωση θα συμφωνήσει «να κατευθύνει ολοένα και περισσότερο τις αμυντικές επενδύσεις προς κοινή ανάπτυξη, παραγωγή και προμήθεια». Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, δημοσιονομικά συντηρητικές χώρες αντιτίθενται παραδοσιακά σε νέους μηχανισμούς κοινής έκδοσης χρέους για την ενίσχυση της ρευστότητας άλλων κρατών.