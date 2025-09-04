ΕΕ: Υπερψηφίστηκε η τροπολογία Αρναούτογλου κατά της παράνομης τουρκικής αλιείας

Νίκη για την Ελλάδα και την Κύπρο η υπερψήφιση της τροπολογίας Αρναούτογλου καθώς πλέον οι δύο χώρες περιλαμβάνονται στο τελικό κείμενο.

Μια σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα και την Κύπρο σημειώθηκε την Πέμπτη στην Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς υπερψηφίστηκε τροπολογία στο πλαίσιο της Γνωμοδότησης προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών για τον Ετήσιο Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026. Στην τροπολογία 10 (παράγραφος 11α), μετά από παρέμβαση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου, προστέθηκε ρητή αναφορά στην Ελλάδα και την Κύπρο ως περιοχές της Μεσογείου που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο από παράνομες, αδήλωτες και άναρχες αλιευτικές δραστηριότητες τρίτων χωρών.

Η αρχική διατύπωση αφορούσε αποκλειστικά στις περιοχές γύρω από τη Μάλτα, τη Σικελία και τη Σαρδηνία ωστόσο με την παρέμβαση Αρναούτογλου, το τελικό κείμενο, το οποίο υπερψηφίστηκε, αναγνωρίζει πλέον πως: «η Μεσόγειος Θάλασσα, ιδίως στις περιοχές γύρω από τη Μάλτα, τη Σικελία, τη Σαρδηνία, την Ελλάδα και την Κύπρο, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε παράνομες, αδήλωτες και άναρχες αλιευτικές δραστηριότητες τρίτων χωρών, οι οποίες βλάπτουν σοβαρά το τοπικό περιβάλλον με άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στις αλιευτικές δραστηριότητες· ζητεί την ενίσχυση των ελέγχων και της διεθνούς συνεργασίας μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν όλους τους στόλους των οποίων οι δραστηριότητες ενδέχεται να θέσουν σε άμεσο κίνδυνο τα οικοσυστήματα, την επισιτιστική ασφάλεια και τη βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα και του περιβάλλοντος, ιδίως τους στόλους τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται σε ύδατα που γειτνιάζουν με τα ύδατα της ΕΕ».

Ο Σάκης Αρναούτογλου τόνισε ότι «με αυτήν την τροπολογία διασφαλίζουμε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος δεν θα μείνουν αόρατες στον Ευρωπαϊκό διάλογο για την προστασία της Μεσογείου. Οι αλιείς μας και οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να προστατευτούν απέναντι στις παράνομες πρακτικές που υπονομεύουν τόσο τη βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα όσο και την επισιτιστική μας ασφάλεια. Η σημερινή απόφαση είναι ένα βήμα προς την ενίσχυση των ελέγχων και της διεθνούς συνεργασίας».

Σημειώνεται πως η υπερψήφιση της τροπολογίας Αρναούτογλου αποτελεί σημαντική πολιτική νίκη για την ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η αλιεία στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της δίκαιης και ισότιμης στήριξης όλων των κρατών μελών της ΕΕ που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της παράνομης αλιείας.