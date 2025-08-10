Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Λάουρα Κοβέσι: Τα Τέμπη θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί - H Ελλάδα έλαβε εκατομμύρια για σιδηροδρομικό δίκτυο

Λάουρα Κοβέσι: Τα Τέμπη θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί - H Ελλάδα έλαβε εκατομμύρια για σιδηροδρομικό δίκτυο
Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοντρούτσα Κόβεσι αναφέρεται στην υπόθεση των Τεμπών και τη διαφθορά στην ΕΕ.

«Πόσες τραγωδίες πρέπει να ζήσουμε ακόμα για να καταλάβουμε επιτέλους ότι τα οικονομικά εγκλήματα δεν είναι μικροπράγματα;» διερωτάται η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοντρούτσα Κόβεσι, μιλώντας στο ARD, σημειώνοντας εμφατικά ότι η διαφθορά μπορεί να έχει θανάσιμα αποτελέσματα.

Αναφέρει μάλιστα ως παράδειγμα το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών με τους 57 νεκρούς.

«Οι έρευνές μας κατέδειξαν ότι η Ελλάδα έλαβε εκατομμύρια από την ΕΕ για το σιδηροδρομικό της δίκτυο. Το σύστημα σήμανσης επρόκειτο να ανανεωθεί. Αν το έργο είχε υλοποιηθεί έγκαιρα και σωστά, η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί». Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει για την υπόθεση των Τεμπών, η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοντρούτσα Κόβεσι, μιλώντας στο γερμανικό δίκτυτο ΑRD. Η Κόβεσι διαδραματίζει την ίδια ώρα και κομβικό ρόλο και στο μεγάλο σκάνδαλο αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

H Kόβεσι ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διερευνά υποθέσεις διαφθοράς: από απάτες στον τομέα των κοινοτικών επιδοτήσεων μέχρι διασυνοριακά εγκλήματα. «Οι μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης στην ΕΕ βρίσκονται στο γραφείο της», υπογραμμίζει το ρεπορτάζ. «Δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Διαφθορά, απάτες με επιδοτήσεις, φορολογικές και τελωνειακές απάτες», αναφέρει η Κόβεσι.

Μόνο μέσα το 2024 σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπό την Κόβεσι ξεκίνησε έρευνες σε πάνω 2.666 υποθέσεις. Εκτιμώμενη ζημία στα ευρωπαϊκά ταμεία: 24,8 δις ευρώ.

Η ίδια αποκαλύπτει πάντως ότι έχει γίνει δυσάρεστη σε αρκετούς πολιτικούς. Κάποιοι μάλιστα της λένε, όπως αποκαλύπτει: «Κυρία Κόβεσι, δεν πρέπει να μιλάτε τόσο πολύ γι αυτές τις υποθέσεις και να δεν πρέπει να δημοσιεύετε στοιχεία». Για την ίδια, με καταγωγή από τη Ρουμανία, μια χώρα με υψηλό δείκτη διαφθοράς, προκαλεί ακόμη έκπληξη το γεγονός ότι και στην Ευρώπη «υπάρχει μια τάση να μην αντιμετωπίζονται τα προβλήματα όταν προκύπτουν».

Η Κόβεσι έγινε η νεότερη και πρώτη γυναίκα Γενική Εισαγγελέας στη Ρουμανία το 2006 σε ηλικία 33 ετών, σε μια από τις πιο διεφθαρμένες χώρες στην Ευρώπη.

«Είδα πώς η διαφθορά επηρέαζε την καθημερινότητά μας. Ήθελα μάλλον να κάνω κάτι σημαντικό για την κοινωνία κι έτσι σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να κάνω τη διαφορά μέσω της δουλειάς μου», αναφέρει η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Το 2019 έγινε η πρώτη γυναίκα Ευρωπαία Εισαγγελέας.

Όσο για την Γερμανία αναφέρει ότι ούτε αυτή αποτελεί εξαίρεση. Συχνές είναι κυρίως οι φορολογικές απάτες με αποτέλεσμα οι φορολογικές αρχές να χάνουν ετησίως σχεδόν 10 δις.

«Ο αγώνας για δικαιοσύνη αξίζει»

H Kόβεσι, όπως διαφαίνεται από το ρεπορτάζ του ARD, έχει απόλυτη επίγνωση της ευθύνης που συνδέεται με τη θέση της αλλά και την πραγματικότητα.

Όπως λέει, η διαφθορά δεν θα εξαφανιστεί ποτέ. «Όμως ο αγώνας αξίξει γιατί το αίσθημα δικαιοσύνης είναι απαραίτητο για τους πολίτες, για τη δημοκρατία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια ανεξάρτηση και ισχυρή δικαστική εξουσία», σημειώνει σύμφωνα με τη DW.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ποιο είναι το όριο για τα μετρητά στην τράπεζα

Ποιο είναι το όριο για τα μετρητά στην τράπεζα

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Τι ισχύει με την κατάθεση στην τράπεζα

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Τι ισχύει με την κατάθεση στην τράπεζα

«Δείγμα ανθρώπου που δεν είναι διαβρωμένος από τον νεοπλουτισμό»

«Δείγμα ανθρώπου που δεν είναι διαβρωμένος από τον νεοπλουτισμό»

Αν. Μεσόγειος: Ξαναχαράζεται ο χάρτης, χρεοκοπούν τα επικίνδυνα παραμύθια

Αν. Μεσόγειος: Ξαναχαράζεται ο χάρτης, χρεοκοπούν τα επικίνδυνα παραμύθια

Ρίψεις βοήθειας στη Γάζα…για τις κάμερες – Γιατί βολεύουν τον Νετανιάχου

Ρίψεις βοήθειας στη Γάζα…για τις κάμερες – Γιατί βολεύουν τον Νετανιάχου

Τουαλέτες στα πλοία: Πλήθος καταγγελιών από τους ταξιδιώτες – Τι προβλέπει η νομοθεσία

Τουαλέτες στα πλοία: Πλήθος καταγγελιών από τους ταξιδιώτες – Τι προβλέπει η νομοθεσία

Έπεσε ασανσέρ στο «Γεννηματάς»: Από θαύμα γλίτωσε γιατρός

Έπεσε ασανσέρ στο «Γεννηματάς»: Από θαύμα γλίτωσε γιατρός

Νεκτάριος Κυρκόπουλος: «Καν’ το όπως οι celebrities - Tips για να δώσετε στο νερό σας ωραία γεύση»

Νεκτάριος Κυρκόπουλος: «Καν’ το όπως οι celebrities - Tips για να δώσετε στο νερό σας ωραία γεύση»

Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει την υγεία σας

Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει την υγεία σας

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Σχετικά Άρθρα

Νέα Αριστερά: Μοντέλο ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα από την κυβέρνηση

Νέα Αριστερά: Μοντέλο ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα από την κυβέρνηση

Πολιτική
Δικηγόροι κατά της απαγόρευσης κινητών στις ανακρίσεις Τριαντοπούλου: «Αδιαπραγμάτευτη η αξιοπρέπειά μας»

Δικηγόροι κατά της απαγόρευσης κινητών στις ανακρίσεις Τριαντοπούλου: «Αδιαπραγμάτευτη η αξιοπρέπειά μας»

Ελλάδα
Τέμπη: Παραγγελία του ανακριτή για τη σχέση Πασπαλά με το ΑΠΘ

Τέμπη: Παραγγελία του ανακριτή για τη σχέση Πασπαλά με το ΑΠΘ

Ελλάδα
Ηλιόπουλος: «Πλιάτσικο δίχως τέλος στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή το Μαξίμου»

Ηλιόπουλος: «Πλιάτσικο δίχως τέλος στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή το Μαξίμου»

Πολιτική

NETWORK

Μελέτη συνδέει τις τηγανητές πατάτες με υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2

Μελέτη συνδέει τις τηγανητές πατάτες με υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2

healthstat.gr
Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει την υγεία σας

Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει την υγεία σας

healthstat.gr
Έπεσε ασανσέρ στο «Γεννηματάς»: Από θαύμα γλίτωσε γιατρός

Έπεσε ασανσέρ στο «Γεννηματάς»: Από θαύμα γλίτωσε γιατρός

healthstat.gr
Νεκτάριος Κυρκόπουλος: «Καν’ το όπως οι celebrities - Tips για να δώσετε στο νερό σας ωραία γεύση»

Νεκτάριος Κυρκόπουλος: «Καν’ το όπως οι celebrities - Tips για να δώσετε στο νερό σας ωραία γεύση»

healthstat.gr
Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

ienergeia.gr
Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr
Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

ienergeia.gr
Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

ienergeia.gr