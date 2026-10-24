Γιατί «όπλισε» ο Καλογερόπουλος.

Τι άραγε έχει «οπλίσει» το στόμα του Δ. Καλογερόπουλου και τελευταία έχει βγει στο αντάρτικο; Διότι δεν είναι μόνο η επίμαχη φράση «τον ήπιαμε» που έχει πει τελευταία. Προ ημερών είχε συμφωνήσει με την Ντόρα Μπακογιάννη ότι υπάρχουν αλλαζόνες υπουργοί.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο βουλευτής Δ. Αττικής της ΝΔ είναι έξαλλος γιατί στην Περιφέρεια της Δ. Αττικής πολιτεύονται πρόσωπα που ευνοεί το Μαξίμου. Και δεν είναι ο μόνος που ανησυχεί. Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και άλλοι συνυποψήφιοι του. Οπως η Μαρία Συρεγγέλα, ο Γ. Λοβέρδος κ.α.

Ε.Σ.