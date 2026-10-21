Η ανάρτηση Ζαχαριάδη για Λαζαρίδη.

Για κακοποιητική συμπεριφορά του Μακάριου Λαζαρίδη απέναντι στη Νάντια Γιαννακοπούλου κάνει λόγο ο Κώστας Ζαχαριάδης, σημειώνοντας ότι ακόμη και η συγγνώμη του ήταν υποκριτική και «υπαγορευμένη από το επικοινωνιακό επιτελείο της ΝΔ για να μαζέψουν το αίσχος που δημιούργησε ο βουλευτής τους».

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Κ. Ζαχαριάδης

«Με την κ. Γιαννακοπούλου είμαστε σε διαφορετικά κόμματα και έχουμε σε σειρά ζητημάτων διαφορετικές απόψεις.

Είδα τη σημερινή εκπομπή στον Ant1. Είναι ντροπή, είναι ο ορισμός της κακοποιητικής συμπεριφοράς από την πλευρά του πρώην Υπουργού Λαζαρίδη.

Τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση, είναι τοξικότητα.

Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να πάμε έτσι στις εκλογές. Τέτοιες πρακτικές πρέπει να γνωρίσουν την απαξία όλων μας. Αντιπαράθεση με επιχειρήματα και διάλογος με ήθος.

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Η συγγνώμη του πρώην Υπουργού είναι υποκριτική και υπαγορευμένη από το επικοινωνιακό επιτελείο της ΝΔ για να μαζέψουν το αίσχος που δημιούργησε ο βουλευτής τους. Γνωρίζουμε το ύφος του και το ήθος του στον δημόσιο διάλογο εδώ και χρόνια».

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