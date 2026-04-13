Το Σάββατο 25 Απριλίου - Ποιοι θα συμμετάσχουν - Και ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα.

Μεγάλη πολιτική και πολιτιστική εκδήλωση διοργανώνει το ΚΚΕ στις 25 Απριλίου στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Με τίτλο παρμένο από στίχο από το «Καπνισμένο Τσουκάλι», που έγραψε ο Γιάννης Ρίτσος εξόριστος στο στρατόπεδο συγκέντρωσης πολιτικών κρατουμένων στο Κοντοπούλι της Λήμνου, «Διαβάζοντας την Ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα», η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ απευθύνει πλατύ κάλεσμα συμμετοχής στη μεγάλη εκδήλωση.

Θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Θα ακολουθήσει συναυλία σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Γιώργου Νταλάρα.

Θα τραγουδήσουν σπουδαίοι ερμηνευτές, συνδέοντας νοητά το χθες με το σήμερα και το αύριο του αγώνα μας: Φωτεινή Βελεσιώτου, Γιάννης Διονυσίου, Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ικαρη, Βαγγέλης Κορακάκης, Νατάσσα Μποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Ασπασία Στρατηγού, Κώστας Τριανταφυλλίδης, «Κοινοί Θνητοί».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται προς τιμήν των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944.

Β.Σκ.