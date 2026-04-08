Υπέρ πάντων ο αγών στην κυβέρνηση προκειμένου να αλλάξει η πολιτική ατζέντα.
Γιατί πώς αλλιώς να εξηγηθεί ότι ο πρωθυπουργός, μετρ της επικοινωνίας, να επιλέξει την Μεγάλη Τετάρτη προκειμένου να ανακοινώσει την απαγόρευση ανηλίκων στα σόσιαλ μίντια;
Απαγόρευση μάλιστα που θα έρθει το ...επόμενο έτος!
Αν δεν ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η άρση ασυλίας τόσων «γαλάζιων» βουλευτών πιστεύει κανείς ότι ο πρωθυπουργός θα προχωρούσε σε ανακοινώσεις για την απαγόρευση στα σόσιαλ μίντια Μεγάλη Τετάρτη τα χαράματα;
Αλλά πιστεύει κανείς και ότι η ανακοίνωση για την απαγόρευση θα κάνει τους πολίτες να ξεχάσουν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ρόλο των «γαλάζιων» βουλευτών και τις ευθύνης της κυβέρνησης;
Β.Σκ.