Σε διαφορετική περίπτωση θα επέλεγε την Μεγάλη Τετάρτη για την ανακοίνωση;

Υπέρ πάντων ο αγών στην κυβέρνηση προκειμένου να αλλάξει η πολιτική ατζέντα.

Γιατί πώς αλλιώς να εξηγηθεί ότι ο πρωθυπουργός, μετρ της επικοινωνίας, να επιλέξει την Μεγάλη Τετάρτη προκειμένου να ανακοινώσει την απαγόρευση ανηλίκων στα σόσιαλ μίντια;

Απαγόρευση μάλιστα που θα έρθει το ...επόμενο έτος!

Αν δεν ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η άρση ασυλίας τόσων «γαλάζιων» βουλευτών πιστεύει κανείς ότι ο πρωθυπουργός θα προχωρούσε σε ανακοινώσεις για την απαγόρευση στα σόσιαλ μίντια Μεγάλη Τετάρτη τα χαράματα;

Αλλά πιστεύει κανείς και ότι η ανακοίνωση για την απαγόρευση θα κάνει τους πολίτες να ξεχάσουν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ρόλο των «γαλάζιων» βουλευτών και τις ευθύνης της κυβέρνησης;

Β.Σκ.