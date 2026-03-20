Οι πολίτες στέλνουν το δικό τους ηχηρό μήνυμα για τις υποκλοπές.

Οκτώ στους δέκα (81%) ζητούν να ανοίξει και πάλι η υπόθεση των υποκλοπών και για τα πολιτικά πρόσωπα, ενώ μόλις ένας στους δέκα (14%) εκτιμούν πως καλώς έκλεισε με απόφαση της Βουλής η διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών για τα πολιτικά πρόσωπα. Τάδε έφη... η κοινή γνώμη, στον απόηχο της κυβερνητικής επωδού περί «ιδιωτών» και της δήλωσης βόμβα του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν πως πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου, θέτοντας ευθέως στο κάδρο το Μέγαρο Μαξίμου.

Το χθεσινό εύρημα της Metron Analysis δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνειών και στέλνει σαφή μηνύματα σε άπαντες: Στο Μέγαρο Μαξίμου, στα κόμματα της αντιπολίτευσης, στα θύματα των υποκλοπών που δεν έχουν κινηθεί ακόμα νομικά, αλλά και στη Δικαιοσύνη.

Μιας και πιάσαμε τα της Δικαιοσύνης γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπου τελούμε εν αναμονή της καθαρογραφής της πρωτόδικης απόφασης και της διαβίβασής της στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για νέα προανάκριση για το κακούργημα της απόπειρας κατασκοπείας, να επισημάνουμε πως θα έχει τρομερό ενδιαφέρον εάν τυχόν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που διακινούνται και λίγο πολύ... προεξοφλούν πως ο Άρειος Πάγος πρόκειται να πάρει εκ νέου την υπόθεση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών με πρόσχημα τη σπουδαιότητά του!

Πήγε πολύ καλά η πρώτη φορά που πήρε την υπόθεση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών ο Άρειος Πάγος (Αδειλίνη) και την ανέθεσε στον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχ. Ζήση, ο οποίος... αναντίλεκτα την ενταφίασε με συνοπτικές διαδικασίες για να καταλήξει να τον εξευτελίσει ένα Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Αν η πρώτη φορά ήταν φάρσα, η δεύτερη θα είναι κάτι χειρότερο από τραγωδία. Και για την ηγεσία της Δικαιοσύνης και για την κυβέρνηση...

