Ο ρεαλισμός επέβαλε στον νεοεκλεγέντα δήμαρχο Νέας Υόρκης να ζητήσει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο που τον έχει καταγγείλει ως «επικίνδυνο κομμουνιστή».

Ο Ντ. Τραμπ όχι απλώς υποστήριξε ανοιχτά και ενεργά τον αντίπαλό του, Α. Κουόμο, αλλά προχώρησε και σε εκβιασμό των ψηφοφόρων, προειδοποιώντας ότι αν εκλεγεί ο Ζ. Μαμντάνι δήμαρχος, θα αναστείλει κάθε κρατική χρηματοδότηση στη Νέα Υόρκη.

Αλλά ο εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών πέτυχε μια μεγάλη νίκη και πριν αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του, ζητά συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο.

Απάντηση δεν έχει πάρει ακόμη αλλά ο ο ίδιος δημοσιοποίησε το αίτημά του ως αυτονόητο.

Είναι μια πολιτική στάση, που στηρίζεται στο ρεαλισμό και στην προτεραιότητα, που δίνεται στο καλό της πόλης, πέρα από προσωπικές διαφορές και επιθυμίες.

Η σύγκριση με όσα συμβαίνουν στη χώρα μας, όχι μόνο σε σχέση με την πόλωση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, που είναι σε πολλές περιπτώσεις δικαιολογημένη, αλλά σε σχέση με τα τείχη που χτίζονται μεταξύ των δυνάμεων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, οδηγεί σε θλιβερά συμπεράσματα για το μέγεθος του εγωισμού πολιτικών αρχηγών.

Τ.Τε.