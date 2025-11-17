Η μάζωξη που οργάνωσε η Λιακούλη.

Στη Λάρισα βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Τι γύρευε;

Να οργανώσει την αυτοδιοίκηση ενόψει της κινητοποίησης της 19ης Δεκεμβρίου, οπότε και θα κλείσουν οι Δήμοι σε όλη τη χώρα.

Πληροφορούμαστε πως συμμετείχαν όλοι οι «πράσινοι» Δήμαρχοι του νομού, αλλά και π πρώην Δήμαρχος Λάρισας κ. Καλογιάννης.

Α και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κουρέτας.

Οι περιοδείες του Δημάρχου θα συνεχιστούν.

ΥΓ: Και με την ευκαιρία, ο Χάρης Δούκας πραγματοποίησε και σύσκεψη με κομματικά στελέχη. Απ΄ ό τι πληροφορούμαστε την οργάνωσε η βουλευτής του νομού Ευαγγελία Λιακούλη...

Τ.Τε.