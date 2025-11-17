Στη Λάρισα βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
Τι γύρευε;
Να οργανώσει την αυτοδιοίκηση ενόψει της κινητοποίησης της 19ης Δεκεμβρίου, οπότε και θα κλείσουν οι Δήμοι σε όλη τη χώρα.
Πληροφορούμαστε πως συμμετείχαν όλοι οι «πράσινοι» Δήμαρχοι του νομού, αλλά και π πρώην Δήμαρχος Λάρισας κ. Καλογιάννης.
Α και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κουρέτας.
Οι περιοδείες του Δημάρχου θα συνεχιστούν.
ΥΓ: Και με την ευκαιρία, ο Χάρης Δούκας πραγματοποίησε και σύσκεψη με κομματικά στελέχη. Απ΄ ό τι πληροφορούμαστε την οργάνωσε η βουλευτής του νομού Ευαγγελία Λιακούλη...
Τ.Τε.