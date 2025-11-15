Οι συμφωνίες για το LNG και τους υδρογονάνθρακες άνοιξαν το δρόμο για συνάντηση.

Θέμα χρόνου είναι το τετ α τετ του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι συμφωνίες για το LNG και τους υδρογονάνθρακες άνοιξαν το δρόμο για μια συνάντηση που τόσο πολύ επιδιώκει μήνες τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αποτέλεσμα μάλιστα πολλές φορές να καθίσταται -για να χρησιμοποιήσουμε μια ήπια φράση- παρεξηγήσιμος.

Η επίσημη επίσκεψη στο Λευκό Οίκο ωστόσο δεν δείχνει να είναι στην ατζέντα το επόμενο διάστημα.

Το πιθανότερο σενάριο φέρεται να είναι μια συνάντηση των δυο ανδρών στο περιθώριο του Φόρουμ του Νταβός, αρχές του τρίτου δεκαημέρου του προσεχούς Ιανουαρίου.

Β.Σκ.