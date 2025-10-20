Το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει την κυοφορούμενη τροπολογία και θα δεχτεί επίθεση για ταύτιση με τα λαϊκιστικά κόμματα.

Στη Χαριλάου Τρικούπη περιμένουν να μελετήσουν την τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη για να αποφασίσουν τη στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία που θα γίνει, πιθανότατα, αύριο στη Βουλή.

Όμως, η διάθεση είναι αρνητική, γιατί πιστεύουν ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα εσωκομματικών λογαριασμών και επικοινωνιακό παιχνίδι με το βλέμμα δεξιά της δεξιάς.

Παρόλο που από το Μέγαρο Μαξίμου ετοιμάζονται για επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, εφόσον δεν στηρίξει την τροπολογία, το προεξοφλούν και δεν τους ανησυχεί.

Α.Σ.