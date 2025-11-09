Πώς επιχειρεί να κεφαλοποιήσει κομματικά τη συμφωνίες για LNG και υδρογονάνθρακες- Από «εχθρός του Τραμπ» ταυτισμένος με τον αμερικάνο πρόεδρο.

Μια συνάντηση σε σύντομο χρονικό διάστημα με τον Ντόναλντ Τραμπ και μια επίσκεψη στον Λευκό Οίκο.

Αυτοί είναι οι δυο στόχοι του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τις συμφωνίες για LNG και υδρογονάνθρακες, τις οποίες ο πρωθυπουργός επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τόσο προσωπικά όσο και κομματικά.

Προς αυτή την κατεύθυνση εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν «όλοι οι άνθρωποι του προέδρου Τραμπ» που εμπλέκονται στην επίτευξη των πρόσφατων συμφωνιών.

Ο πρωθυπουργός, άλλωστε, από «πουλέν» της Κάμαλι Χάρις και των Δημοκρατικών (θυμάστε τη θριαμβευτική υποδοχή στο Κογκρέσο, που τόσο εκμεταλλεύτηκε κομματικά στην Ελλάδα) μετατρέπεται πολύ γρήγορα σε υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ και των πολιτικών του, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την αλλαγή της θέσης του για την πράσινη ανάπτυξη και τόσα άλλα που θα αναπτύξουμε σε επόμενο σημείωμα.

Σε κάθε περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει ενόψει των εκλογών να διαθέτει την πλήρη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και ας απωλέσει την πλήρη στήριξη μεγάλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών.

Η Ουάσιγκτον, άλλωστε, με την απευθείας οικονομική πολιτική που ακολουθεί σε πολλές χώρες διαμορφώνει ή επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και την κυρίαρχη οικονομική τάξη. Στη χώρα μας το δείχνουν οι αναδιατάξεις με τις συμφωνίες LNG και υδρογονάνθρακες. Κάτι που θα φανεί πιο καθαρά στο επόμενο διάστημα.