Γιατί ηθοποιός σημαίνει… ΑΛΦΑ Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης!

Μια νέα εκπαιδευτική συνεργασία «σταθμό» για τις σπουδές Υποκριτικής εγκαινιάζουν οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη, προσφέροντας το κορυφαίο πρόγραμμα Υποκριτικής Τέχνης στην Ελλάδα -με πτυχίο αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα- σε όλους τους νέους και τις νέες που ονειρεύονται ένα επιτυχημένο επαγγελματικό μέλλον στο… σανίδι και όχι μόνο!

Ο λόγος για τη συνέργεια των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ με το «Σπίτι του Ηθοποιού» -έναν ουσιαστικό «φάρο» πολιτισμού και κοινωνικής προσφοράς- και την ιδρυτή του: την σπουδαία ηθοποιό Άννα Φόνσου.

Στόχοι της εν λόγω πολυεπίπεδης, εκπαιδευτικής συνεργασίας που αναδεικνύει την άρρηκτη σύνδεση Πολιτισμού & Εκπαίδευσης είναι:

η παροχή σεμιναρίων, εξειδικευμένων εργαστηρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που ενδυναμώνουν τόσο το ακαδημαϊκό υπόβαθρο όσο και την πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών Υποκριτικής των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ

η συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ημερίδων και θεατρικών παραστάσεων, που θα δημιουργήσουν τα επόμενα Succes Stories αποφοίτων Υποκριτικής

Η μεγάλη κυρία του θεάτρου και πολυαγαπημένη ηθοποιός όλων, Άννα Φόνσου, θα γίνει η «γέφυρα» ανάμεσα στο παλιό και στο νέο. Ανάμεσα στην πλούσια κληρονομιά του ελληνικού θεάτρου και τη νέα γενιά σπουδαστών Υποκριτικής των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, εμπνέοντάς τους και εμφυσώντας τους όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την «στόφα» του καλού ηθοποιού!

Success Stories στην Υποκριτική οι απόφοιτοι των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ

Οι απόφοιτοι Υποκριτικής των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ αποτελούν.. Success Stories, καθώς εργάζονται -αμέσως μετά την αποφοίτησή τους- ως ηθοποιοί στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, σε διαφημιστικές παραγωγές, διαφημιστικά spots, σε video clips, για σπικάζ & μεταγλωττίσεις, αλλά και ως Καθηγητές Υποκριτικής Τέχνης και Θεατρικής Αγωγής, με γνώμονα τις αναγνωρισμένες σπουδές & τα επαγγελματικά δικαιώματα που «υπογράφει» η φοίτησή τους στα πρωτοποριακά τμήματα Καλλιτεχνικών Σπουδών των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ.

Πλούσια κατάρτιση & εξειδικευμένη πρακτική άσκηση

Σε θεατρικές παραγωγές & μιούζικαλ ("Η Παριζιάνα", "Η Σταχτοπούτα", "Το κλουβί με τις τρελές", "Μίμης Πλέσσας - Νύχτα Καλοκαιριού» κ.ά.), σε κεντρικά θέατρα και σκηνές, όπως το «BROADWAY», το Ηρώδειο, το Μέγαρο Μουσικής, οι παιδικές σκηνές των θεάτρων «Αλίκη» και «Ήβη» κ.α.

Σε επαγγελματικά studios

Σε μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές- εκπομπές (Just the 2 of us, Survivor, The Voice, GNTM κλπ.) και ταινίες μικρού & μεγάλου μήκους

Περιορισμένες θέσεις για τη Νο1 Σχολή Υποκριτικής της χώρας, με επιλογή διά ζώσης ή online φοίτησης: https://www.iekalfa.gr/tomeis-spoudwn/tomeas-efarmosmenon-texnon/ypokritiki-techni/

Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές με προνομιακά δίδακτρα στα Νέα Τμήματα Οκτωβρίου: