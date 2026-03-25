Ο Απρίλιος αναδεικνύεται σε κρίσιμο μήνα για την πορεία των μέτρων στήριξης στα καύσιμα και συνολικά για τη διαχείριση των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς τότε θα κριθεί αν θα υπάρξει δεύτερο πακέτο παρεμβάσεων ή αν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου θα είναι τα μοναδικά.

Η κυβέρνηση προχώρησε σε ένα πρώτο πακέτο μέτρων ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ, με βασικό στόχο τη μείωση του κόστους καυσίμων, τη συγκράτηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής. Στον πυρήνα των παρεμβάσεων βρίσκονται τα καύσιμα, με επιδότηση στο ντίζελ κίνησης 16 λεπτών ανά λίτρο, ώστε μαζί με τον ΦΠΑ η τελική μείωση στην αντλία να φτάνει περίπου τα 20 λεπτά ανά λίτρο.

Παράλληλα, επανέρχεται το fuel pass, με επιδότηση που υπολογίζεται μεσοσταθμικά στα 36 λεπτά ανά λίτρο και ενίσχυση περίπου 50 ευρώ για το δίμηνο στην ηπειρωτική χώρα και 60 ευρώ στα νησιά.

Τα μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και καλύπτουν μόνο το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, καθώς η κυβέρνηση δεν θέλει να εξαντλήσει από την αρχή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια, δεδομένης της αβεβαιότητας για τη διάρκεια της κρίσης και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου. Το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι ο Απρίλιος θα αποτελέσει τον μήνα-κλειδί, καθώς τότε θα φανεί αν οι τιμές πετρελαίου θα σταθεροποιηθούν, αν θα υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ή αν η κρίση θα παραταθεί.

Εάν οι διεθνείς τιμές ενέργειας παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα ή συνεχίσουν να αυξάνονται, τότε θεωρείται πιθανό να ενεργοποιηθεί δεύτερο πακέτο μέτρων για το καλοκαίρι, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει επέκταση του fuel pass, συνέχιση της επιδότησης στο ντίζελ ή πρόσθετες παρεμβάσεις σε μεταφορές και ενέργεια. Αντίθετα, σε περίπτωση αποκλιμάκωσης των τιμών πετρελαίου, τα μέτρα ενδέχεται να περιοριστούν στο δίμηνο που έχει ήδη ανακοινωθεί.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς αρκετά κράτη-μέλη ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για να χρηματοδοτήσουν μέτρα στήριξης σε καύσιμα και ενέργεια. Αν υπάρξει σχετική απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ενδέχεται να εξεταστούν και πιο μόνιμες παρεμβάσεις, όπως μειώσεις φόρων στα καύσιμα.

Συνεπώς, ο Απρίλιος θεωρείται κρίσιμος μήνας, καθώς θα καθορίσει αν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αποτελούν μια προσωρινή παρέμβαση δύο μηνών ή την αρχή μιας ευρύτερης δέσμης παρεμβάσεων που θα επεκταθεί και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, ανάλογα με την πορεία της ενεργειακής κρίσης και της διεθνούς οικονομίας.