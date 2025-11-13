Η αξία συναλλαγών παρέμεινε για δεύτερη ημέρα σε υψηλά επίπεδα, στα 255,95 εκατ. ευρώ.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με κέρδη καταγράφοντας τέταρτη συνεχόμενη θετική συνεδρίαση. Η αγορά έλαβε ώθηση και από την αποδοχή της δημόσιας πρότασης της Euronext για την ΕΧΑΕ.

Ο Γενικός Δείκτης διατήρησε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης θετικό πρόσημο και έκλεισε στις 2.074,96 μονάδες με άνοδο 1,04%, πολύ κοντά στο υψηλό της ημέρας στις 2.083,31 μονάδες. Η αξία συναλλαγών παρέμεινε για δεύτερη ημέρα σε υψηλά επίπεδα, στα 255,95 εκατ. ευρώ. Στο σύνολο του ταμπλό, 82 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 48 με πτώση και 71 παρέμειναν αμετάβλητες. Στο επίκεντρο των συναλλαγών βρέθηκαν οι τράπεζες.

Η Eurobank κατέγραψε τον μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας (40,4 εκατ.) και ενισχύθηκε κατά 3,09% στα 3,50 ευρώ, ενώ η Πειραιώς ακολούθησε με άνοδο 3,03% στα 7,14 ευρώ. Η Alpha Bank σημείωσε κέρδη 1,55% στα 3,53 ευρώ και η ΕΤΕ κινήθηκε ηπιότερα με άνοδο 0,6% στα 13,18 ευρώ. Στο θετικό κλίμα συνέβαλαν και η Τράπεζα Κύπρου με +2,5% στα 8,20 ευρώ και η Optima Bank με +1,27% στα 7,95 ευρώ.

Εκτός του τραπεζικού κλάδου, ξεχώρισε η Metlen, η οποία με τζίρο 26,8 εκατ. ευρώ ανέβηκε κατά 2,1% στα 43,50 ευρώ, μετά τη γνωστοποίηση ότι το fund Marshall Wace μείωσε τη short θέση του. Το ΔΑΑ συνέχισε για δεύτερη ημέρα ανοδικά με +2,81% στα 10,23 ευρώ, ενώ ισχυρή εικόνα έδειξαν η Helleniq Energy (+2,24%), η Τιτάν (+2,21%) και η ΔΕΗ (+1,76%).

Από την άλλη πλευρά, πιέσεις δέχθηκε ο ΟΤΕ, ο οποίος υποχώρησε κατά 3,02% στα 16,40 ευρώ μετά την ανακοίνωση των εννεάμηνων αποτελεσμάτων του, ενώ ο ΟΠΑΠ έκλεισε στο -1,52% στα 17,50 ευρώ. Πτωτικά κινήθηκαν και η Βιοχάλκο (-0,51%) και η ΕΛΧΑ (-0,58%), παρότι ενδοσυνεδριακά είχαν σημειώσει υψηλότερα κέρδη.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ πραγματοποίησε εντυπωσιακό ράλι 4,58% στα 3,08 ευρώ στον απόηχο των εξελίξεων για το καλώδιο Κύπρου, ενώ κέρδη κατέγραψαν η Austriacard (+2,14%) και ο ΟΛΘ (+2,84%). Η ΕΧΑΕ, παρά τον αυξημένο τζίρο των 7,9 εκατ., έκλεισε πτωτικά κατά 1,1% στα 6,27 ευρώ μετά την αποδοχή της δημόσιας πρότασης.