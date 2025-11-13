Από 1η Δεκεμβρίου αναμένεται να εφαρμοστεί η καθολική εφαρμογή της χρήσης IRIS.

Λήγει στο τέλος του μήνα η παράταση ενός μήνα στην υποχρέωση αποδοχής άμεσων πληρωμών μέσω του συστήματος IRIS από τα νομικά πρόσωπα (εταιρείες).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 46 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος προσαρμογής στους φορείς και να διασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου. Το νομοσχέδιο έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση.

Η νέα προθεσμία αφορά τα νομικά πρόσωπα – όπως καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λοιπές επιχειρήσεις – τα οποία από την 1η Δεκεμβρίου 2025 θα πρέπει να αποδέχονται πληρωμές και μέσω IRIS. Για τις ατομικές επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα – επαγγελματίες, η υποχρέωση αυτή ισχύει ήδη. Όπως διευκρινίζεται στο νομοσχέδιο, η διάταξη τίθεται σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2025, δηλαδή πριν ακόμη την ψήφισή του.

Η απόφαση για τη μετάθεση της εφαρμογής ήρθε ως απάντηση στις επισημάνσεις επαγγελματικών φορέων και συλλόγων, οι οποίοι είχαν τονίσει ότι μεγάλο μέρος της αγοράς δεν ήταν τεχνικά έτοιμο για την έναρξη του μέτρου. Όπως ανέφεραν, υπήρξαν δυσχέρειες στη διασύνδεση των συστημάτων πληρωμών με τις τράπεζες και καθυστερήσεις στις απαιτούμενες προσαρμογές, γεγονός που καθιστούσε αναγκαία μια μικρή περίοδο παράτασης.