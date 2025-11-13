Η αυτασφάλιση μη μισθωτών είναι ένας μηχανισμός προαιρετικής ασφάλισης που δίνει τη δυνατότητα σε άτομα χωρίς ενεργή επαγγελματική δραστηριότητα ή εργοδότη (δηλαδή όχι μισθωτούς) να συνεχίσουν ή να αρχίσουν να ασφαλίζονται με δική τους πρωτοβουλία.

Το Dnews σας παρουσιάζει χρήσιμες πληροφορίες για την αυτασφάλιση στον ΕΦΚΑ. Από τις προϋποθέσεις που θα χρειαστείτε έως το κόστος κάθε μήνα. Συγκεκριμένα:

Αίτηση

Εάν ήσασταν μισθωτός ασφαλισμένος θα υποβάλλετε την αίτηση στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας σας.

Εάν ήσασταν μη μισθωτός ασφαλισμένος (ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος , αγρότης) θα υποβάλλετε την αίτηση μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Προαιρετική Συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών».

Προϋποθέσεις

Προκειμένου να συνεχίσετε την ασφάλισή σας προαιρετικά θα πρέπει αθροιστικά να πληροίτε τις κάτωθι προϋποθέσεις:

να έχετε διακόψει την υποχρεωτική ασφάλισή σας στον e-ΕΦΚΑ

εφόσον η αίτηση υποβάλλεται εντός έτους από την τελευταία ασφάλιση, αρκούν 5 έτη ασφάλισης (1.500 ημέρες) εκ των οποίων τουλάχιστον ένα έτος (300 ημέρες) εντός της τελευταίας πενταετίας πριν την υποβολή της αίτησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτούνται απαιτείται να έχετε πραγματοποιήσει 10 έτη στην υποχρεωτική ασφάλιση (3.000 ημέρες)

να κριθείτε ικανός για εργασία σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής

να μην οφείλετε ασφαλιστικές εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών αυτές να έχουν ρυθμιστεί.

Κόστος

Από 01/01/2020 και εντεύθεν η μηνιαία εισφορά προσδιορίζεται βάσει της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας για την υποχρεωτική ασφάλιση κατά το έτος υποβολής της αίτησης, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη της πρώτης (1ης).

Από 1/1/2017-31/12/2019 οι μη μισθωτοί κατέβαλλαν το ποσοστό εισφοράς που προβλεπόταν από τα οριζόμενα στις παρ. 1 του άρθρου 39 και παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4387/2016, όπως αυτό ίσχυε για τους ασφαλισμένους που είχαν συμπληρώσει πέντε (5) έτη ασφάλισης.

Το ποσοστό εισφορών για τον Κλάδο Σύνταξης ανερχόταν σε 20% και για τον Κλάδο Υγειονομικής Περίθαλψης σε 6,95% (επιμεριζόμενο σε 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα).

Για χρόνο ασφάλισης πριν την 1/1/2017 οι εισφορές υπολογίζονταν λαμβάνοντας υπόψη την ελάχιστη μηνιαία βάση, κατά περίπτωση.

Διακοπή

Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης μπορεί να διακοπεί κατόπιν σχετικής αίτησης από τον επόμενο μήνα. Επιπλέον διακόπτεται υποχρεωτικά με τη συνταξιοδότησή σας λόγω αναπηρίας επ΄αόριστον ή λόγω γήρατος ή με την ανάληψη εργασίας ή δραστηριότητας ή απόκτηση ιδιότητας ασφαλιστέας στον e-ΕΦΚΑ καθώς και με τον θάνατο.