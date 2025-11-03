Δοκίμασε τις γνώσεις σου με 30 ερωτήσεις που θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία, τη γλώσσα, τη γεωγραφία και τον πολιτισμό της Ελλάδας, και όχι μόνο. Εξάσκησε τη σκέψη και την κρίση σου όπως απαιτεί ο διαγωνισμός της ΕΣΔΔΑ και δες αν μπορείς να ξεχωρίσεις μέσα από απαιτητικές και απρόβλεπτες επιλογές.

Σας ετοίμασα τριάντα (30) ερωτήσεις γενικών γνώσεων με άρωμα Ελλάδα στις περισσότερες από αυτές, προκειμένου να προετοιμαστείτε όσο το δυνατόν καλύτερα.

Οι υποψήφιοι του 32ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ καλούνται να αναγνωρίσουν γεγονότα και πρόσωπα, να διακρίνουν τη σωστή απάντηση μέσα από παραπλανητικές επιλογές, να συνδέσουν διαφορετικά γνωστικά πεδία και να επιλέξουν γρήγορα και τεκμηριωμένα τη σωστή απάντηση.]

Ερώτηση 1η

Ποιος αρχιτέκτονας σχεδίασε την Εθνική Βιβλιοθήκη (ή Βαλλειάνειος);

Α. Έρνστ Τσίλλερ

Β. Θεόφιλος Χάνσεν

Γ. Λύσανδρος Καυταντζόγλου

Δ. Αναστάσιος Μεταξάς

Ερώτηση 2η

Η Ακαδημία Αθηνών ολοκληρώθηκε το έτος:

Α. 1842

Β. 1887

Γ. 1902

Δ. 1928

Ερώτηση 3η

Το κτίριο που στεγάζει το Νομισματικό Μουσείο ήταν παλαιότερα γνωστό ως:

Α. Ήλιου Μέλαθρον, κατοικία Ερρίκου Σλήμαν

Β. Παλλάδιον Ξενοδοχείο

Γ. Οικία Βαλλιάνου

Δ. Αρσάκειο Παρθεναγωγείο

Ερώτηση 4η

Ο δρόμος με την ονομασία Οδός Καραγιώργη Σερβίας πήρε το όνομά του από ποιον;

Α. Έλληνα πολιτικό του 19ου αιώνα

Β. Δημοσιογράφο από τη Σερβία

Γ. Ηγέτη της Σερβικής επανάστασης

Δ. Σέρβο πρέσβη στην Ελλάδα

Ερώτηση 5η

Η λεωφόρος Φωκίωνος Νέγρη πήρε το όνομά της από:

Α. Έναν γλύπτη της Αθηναϊκής Σχολής

Β. Έναν στρατιωτικό του Ελληνικού – Τουρκικού πολέμου

Γ. Έναν μεταλλειολόγο, ακαδημαϊκό και πολιτικό

Δ. Μία Γαλλίδα φιλάνθρωπο που ζούσε στην Αθήνα

Ερώτηση 6η

Η οδός Σταδίου πήρε το όνομά της επειδή:

Α. Οδηγούσε στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Β. Κατασκευάστηκε πάνω σε αρχαίο στάδιο

Γ. Εκεί γίνονταν στρατιωτικές ασκήσεις και παρελάσεις

Δ. Ήταν αφιερωμένη στον Σταδίου Αντωνιάδη, αρχιτέκτονα της εποχής

Ερώτηση 7η

Η περιοχή Σύνταγμα (πλατεία/πεζόδρομος) πήρε την ονομασία της όταν:

Α. Ο βασιλιάς υπέγραψε το πρώτο σύνταγμα της χώρας εκεί

Β. Ο λαός, υποστηριζόμενος από τον στρατό, φώναξε «Σύνταγμα» έξω από το παλάτι του Όθωνα

Γ. Εκεί συγκεντρώθηκαν οι πρώτοι βουλευτές μετά τη γαλλική επανάσταση

Δ. Ονομάστηκε έτσι προς τιμήν της Εθνικής Συντάξεως που ψηφίστηκε στο κτίριο

Ερώτηση 8η

Το ΣΗΔΕ, που εφαρμόζεται στο δημόσιο από το 2019, αφορά:

Α. Τη σύγχρονη διαδικασία ηλεκτρονικής υπογραφής συμβάσεων μεταξύ πολιτών και δημοσίου

Β. Το πληροφοριακό σύστημα που διαχειρίζεται τα οικονομικά δεδομένα των φορέων του δημοσίου

Γ. Την πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Δ. Τη λειτουργία εσωτερικού συστήματος διακίνησης εγγράφων με ηλεκτρονικό τρόπο

Ερώτηση 9η

Ποιος αρχαίος φιλόσοφος είχε μαθητή τον Πλάτωνα;

Α. Πυθαγόρας

Β. Ηράκλειτος

Γ. Σωκράτης

Δ. Αριστοτέλης

Ερώτηση 10η

Ποιος από τους παρακάτω ποιητές είναι ο παλαιότερος;

Α. Αισχύλος

Β. Σοφοκλής

Γ. Ευριπίδης

Δ. Αριστοφάνης

Ερώτηση 11η

Ποιο είναι για τη χώρα μας το δυτικότερο σημείο;

Α. Στρόγγυλη

Β. Οθωνοί

Γ. Γαύδος

Δ. Ορμένιο

Ερώτηση 12η

Πώς ονομάζεται το επίσημο καπέλο του τσολιά;

Α. Φέσι

Β. Κασκέτο

Γ. Δίκοχο

Δ. Φάριο

Ερώτηση 13η

Ποιος ανακάλυψε το πρώτο αντιβιοτικό;

Α. Λουί Παστέρ

Β. Ρόμπερτ Κοχ

Γ. Γεώργιος Παπανδρέου

Δ. Αλεξάντερ Φλέμινγκ

Ερώτηση 14η

Ποια λίμνη βρίσκεται κοντά στα Γιάννενα;

Α. Κερκίνη

Β. Τριχωνίδα

Γ. Πλαστήρα

Δ. Δρακολίμνη

Ερώτηση 15η

Ποιο από τα παρακάτω είναι το βέτο;

Α. Αρνησικυρία

Β. Τελεσίγραφο

Γ. Εκεχειρία

Δ. Δικαιοστάσιο

Ερώτηση 16η

Ποιο από αυτά τα βιβλία δεν έγραψε ο Βερν;

Α. Από τη Γη στη Σελήνη

Β. Ταξίδι στο κέντρο της Γης

Γ. 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα

Δ. Ροβινσώνας Κρούσος

Ερώτηση 17η

Ποιου ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης το άγαλμα βρίσκεται στην παλιά Βουλή;

Α. Κολοκοτρώνη

Β. Μπουμπουλίνας

Γ. Ρήγα Φεραίου

Δ. Καραϊσκάκη

Ερώτηση 18η

Σε ποια χώρα είναι το Ουέλινγκτον πρωτεύουσα;

Α. Νέα Ζηλανδία

Β. Νότια Αφρική

Γ. Τζαμάικα

Δ. Ουαλία

Ερώτηση 19η

Τι από τα παρακάτω σημαίνει «κιμπάρης»;

Α. Γενναιόδωρος

Β. Ψεύτης

Γ. Τσιγκούνης

Δ. Ταξιδιάρης

Ερώτηση 20η

Ποια λέξη είναι ορθογραφικά σωστή;

Α. Κρυσφήγετο

Β. Κρησφήγετο

Γ. Κρησφύγετο

Δ. Κρυσφύγετο

Ερώτηση 21η

Ποια αγωγή είναι βιβλίο του Φλωμπέρ;

Α. Η πολιτική αγωγή

Β. Η αγωγή του πολίτη

Γ. Η σεξουαλική αγωγή

Δ. Η αισθηματική αγωγή

Ερώτηση 22η

Ποιος από τους παρακάτω ήταν σκηνοθέτης;

Α. Αϊνστάιν

Β. Βίτγκενστάιν

Γ. Αϊζενστάιν

Δ. Μπερνστάϊν

Ερώτηση 23η

Σε ποιο νησί παράγεται το τυρί αρσενικό;

Α. Νάξος

Β. Λευκάδα

Γ. Ρόδος

Δ. Λήμνος

Ερώτηση 24η

Πού γεννήθηκε ο Ηρακλής σύμφωνα με τον μύθο;

Α. Τίρυνθα

Β. Μυκήνες

Γ. Θήβα

Δ. Άργος

Ερώτηση 25η

Ποια από τις παρακάτω γλώσσες δεν αποτελεί επίσημη γλώσσα στην Ελβετία;

Α. Γερμανικά

Β. Γαλλικά

Γ. Αγγλικά

Δ. Ιταλικά

Ερώτηση 26η

Ποιο από τα παρακάτω ανακάλυψε η Μαρί Κιουρί;

Α. Ράδιο

Β. Κινητό

Γ. Τηλεόραση

Δ. Κεραία

Ερώτηση 27η

Σε ποιο θεό του Ολύμπου ήταν αφιερωμένο το Μαντείο των Δελφών;

Α. Δία

Β. Ποσειδώνα

Γ. Ερμή

Δ. Απόλλωνα

Ερώτηση 28η

Ποιο ήταν το πρώτο τραμ που λειτούργησε στην Αθήνα;

Α. Ηλεκτρικό τραμ που συνέδεε το Σύνταγμα με το Παγκράτι

Β. Ιππήλατο τραμ που συνέδεε το Θησείο με το Παγκράτι

Γ. Ατμήλατο τραμ που εξυπηρετούσε τον Πειραιά

Δ. Ηλεκτρικό τραμ που ένωνε τον Πειραιά με την Κηφισιά

Ερώτηση 29η

Ποιο ήταν το προσωνύμιο με το οποίο έγινε γνωστή η εφημερίδα «Ελευθεροτυπία»;

Α. Η Εφημερίδα των Εργαζομένων

Β. Η Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Γ. Η Εφημερίδα της Δημοκρατίας

Δ. Η Εφημερίδα του Πολίτη

Ερώτηση 30η

Στις 8 Νοεμβρίου 1901 στην Αθήνα προκλήθηκαν ταραχές, γνωστές ως «Ευαγγελικά ή Ευαγγελιακά», επειδή:

Α. Η εφημερίδα «Ακρόπολις» δημοσίευσε το «Κατά Ιωάννην» σε μετάφραση

Β. Έγινε προσπάθεια μεταγλώττισης του Ευαγγελίου στη δημοτική γλώσσα, που προκάλεσε αντίδραση καθηγητών και φοιτητών

Γ. Καταστράφηκε το κτίριο της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Δ. Υπογράφηκε νέο εκπαιδευτικό νόμο που κατάργησε τη διδασκαλία της εκκλησιαστικής γλώσσας στα σχολεία

Απαντήσεις:

1.Β (Τη μελέτη του κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης, την ανέλαβε ο Θεόφιλος Χάνσεν και την αρχιτεκτονική επίβλεψη ο Ερνέστο Τσίλλερ)

2.Β (Ένα οικοδόμημα στολίδι, σε μελέτες του Χάνσεν και του Τσίλλερ, που ολοκληρώθηκε το 1887, είναι η Ακαδημία Αθηνών ή αλλιώς Σιναία Ακαδημία)

3.Α (Οικοδομήθηκε μεταξύ 1878 και 1887 για λογαριασμό του ανασκαφέα της Τροίας και των Μυκηνών Ερρίκου Σλήμαν)

4.Γ (Το όνομα αναφέρεται στον ηγέτη της Πρώτης Σερβικής επανάστασης Καραγιόργεβιτς Πέτροβιτς)

5.Γ (Η οδός είναι προς τιμήν του Φωκίωνος Νέγρη, μεταλλειολόγου, ακαδημαϊκού και πολιτικού)

6.Α (Η ονομασία του δρόμου προέρχεται από το Παναθηναϊκό Στάδιο στο οποίο οδηγεί πίσω από τα Παλαιά Ανάκτορα και τον Εθνικό Κήπο)

7.Β (Η ονομασία προέκυψε από τον εξεγερμένο λαό που απαιτούσε «Σύνταγμα», βροντοφωνάζοντας τη μόνη αυτή λέξη έξω από το παλάτι του Όθωνα)

8.Β (Το ΣΗΔΕ -Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων- αντικαθιστά από το 2019 την έντυπη αλληλογραφία στο δημόσιο, επιτρέποντας πλήρη ηλεκτρονική διαχείριση και διαβίβαση εγγράφων)

9.Γ (Ο Πλάτωνας υπήρξε μαθητής του Σωκράτη, ο οποίος επηρέασε καθοριστικά τη φιλοσοφική του σκέψη και τα έργα του)

10.Α (Ο Αισχύλος θεωρείται ο αρχαιότερος από τους μεγάλους τραγικούς ποιητές της κλασικής Αθηνάς και προγενέστερος των Σοφοκλή, Ευριπίδη και Αριστοφάνη)

11.Β (Το νησί των Οθωνών, βορειοδυτικά της Κέρκυρας, αποτελεί το δυτικότερο σημείο της Ελλάδας)

12.Δ (Πρόκειται για κόκκινο σκούφο με μαύρη μεταξωτή φούντα, που αποτελεί τμήμα της επίσημης στολής των Ευζώνων)

13.Δ (Ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακάλυψε την πενικιλίνη το 1928)

14.Δ (Η Δρακολίμνη της Ηπείρου βρίσκεται στην περιοχή του Σμόλικα και του όρους Τύμφη, κοντά στα Ιωάννινα, και είναι γνωστή για την αλπική της ομορφιά και τους μικρούς αμφίβιους τρίτωνες που τη χαρακτηρίζουν)

15.Α (Αρνησικυρία είναι η ελληνική λέξη που αποδίδει τον όρο βέτο, δηλαδή το δικαίωμα άρνησης ή παρεμπόδισης λήψης απόφασης από ένα μέλος συλλογικού οργάνου π.χ. στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ)

16.Δ (Ο «Ροβινσώνας Κρούσος» είναι μυθιστόρημα του Ντάνιελ Ντεφόε)

17.Α (Το έφιππο άγαλμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη βρίσκεται μπροστά από το κτίριο της Παλιάς Βουλής στην Αθήνα, έργο του γλύπτη Λάζαρου Σώχου)

18.Α (Το Ουέλινγκτον «Wellington» είναι η πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας και μία από τις νοτιότερες πρωτεύουσες του κόσμου)

19.Α (Η λέξη «κιμπάρης» προέρχεται από την τουρκική kibar και σημαίνει ευγενικός, μεγαλόψυχος, αρχοντικός και γενναιόδωρος άνθρωπος)

20.Γ (Κρησφύγετο και προέρχεται από το «κρύπτω» + «φύγω» και σημαίνει κρυψώνα, μέρος όπου κάποιος βρίσκει καταφύγιο)

21.Δ (Η αισθηματική αγωγή «L’education sentimentale» είναι μυθιστόρημα του Γκυστάβ Φλωμπέρ, που περιγράφει τη ζωή και τις απογοητεύσεις ενός νέου άνδρα στη Γαλλία του 19ου αιώνα)

22.Γ (Ο Σέργκει Αϊζενστάιν ήταν Ρώσος σκηνοθέτης και θεωρητικός του κινηματογράφου, γνωστός για ταινίες όπως το «Θωρηκτό Ποτέμκιν» και το «Οκτώβρης»)

23.Α (Το αρσενικό τυρί είναι παραδοσιακό σκληρό τυρί της Νάξου, με πικάντικη γεύση και προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ΠΟΠ)

24.Γ (Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Ηρακλής γεννήθηκε στις Θήβες, γιος του Δία και της Αλκμήνης)

25.Γ (Στην Ελβετία οι επίσημες γλώσσες είναι τα Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ρομανσικά, όχι όμως τα Αγγλικά)

26.Α (Η Μαρί Κιουρί, μαζί με τον σύζυγό της Πιερ Κιουρί, ανακάλυψαν τα ραδιενεργά στοιχεία πολώνιο και ράδιο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην έρευνα της ραδιενέργειας)

27.Δ (Το Μαντείο των Δελφών ήταν αφιερωμένο στον θεό Απόλλωνα, ο οποίος θεωρούνταν θεός της μαντείας, του φωτός και της αρμονίας)

28.Β (Το πρώτο τραμ της Αθήνας έκανε την εμφάνισή του το 1882 και ήταν ιππήλατο, καθώς οι συρμοί κινούνταν με τη δύναμη των αλόγων. Η διαδρομή του συνέδεε το Θησείο με το Παγκράτι και αποτέλεσε το πρώτο μέσο μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας)

29.Α (Η Ελευθεροτυπία έγινε γνωστή ως «Εφημερίδα των Εργαζομένων», καθώς οι δημοσιογράφοι της είχαν ενεργό ρόλο στη διοίκηση και στη συντακτική πολιτική του εντύπου)

30.Β (Η αιτία ήταν η προσπάθεια μεταγλώττισης του Ευαγγελίου στη δημοτική, γεγονός που προκάλεσε άμεση αντίδραση καθηγητών και φοιτητών)