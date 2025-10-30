Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε φάση υδατικής πίεσης.

Κυβερνητικό σχέδιο ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και τη θωράκιση της χώρας απέναντι στο υδατικό στρες παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σε εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κεντρικό πυλώνα του σχεδίου αποτελεί το έργο «Εύρυτος», που προβλέπει τη μερική εκτροπή των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, με στόχο την ενίσχυση του υδροδοτικού συστήματος της Αττικής. Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2029 και, σύμφωνα με τον υπουργό, θα διασφαλίσει την υδροδότηση της πρωτεύουσας για τα επόμενα 30 χρόνια.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε φάση υδατικής πίεσης, με την κλιματική αλλαγή να περιορίζει τη διαθεσιμότητα νερού και την κατανάλωση να αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 6%. Όπως σημείωσε, τα υδάτινα αποθέματα της χώρας μειώνονται κατά περίπου 250 εκατ. κυβικά μέτρα ετησίως από το 2022, ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται 19η διεθνώς σε κίνδυνο λειψυδρίας, δεύτερη στην Ευρώπη μετά την Κύπρο.

Το κυβερνητικό πλάνο περιλαμβάνει επτά άξονες δράσης, στους οποίους εντάσσονται έργα ενίσχυσης ταμιευτήρων, αξιοποίηση γεωτρήσεων, δύο μονάδες αφαλάτωσης και εκτεταμένα έργα σε 40 νησιά για την αναβάθμιση των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Παράλληλα, προβλέπεται θεσμική μεταρρύθμιση στη λειτουργία των φορέων ύδρευσης, με εκσυγχρονισμό του πλαισίου της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, καθώς και σχέδιο εξυγίανσης των 110 ΔΕΥΑ ώστε να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός των περίπου 750 παρόχων νερού στη χώρα.

Ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ, Γιώργος Στεργίου, αναφέρθηκε στην ιστορική πορεία της εταιρείας και στον σημαντικό ρόλο της στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος Χάρης Σαχίνης υπογράμμισε πως η ΕΥΔΑΠ έχει έτοιμο και «Plan B» σε περίπτωση ανάγκης, με έμφαση σε έργα αφαλάτωσης και μείωσης απωλειών στο δίκτυο.

Ο υπουργός τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει άλλο» και πως τα νέα έργα και θεσμικές αλλαγές θα επιτρέψουν την προσαρμογή στις αυξανόμενες πιέσεις του κλίματος και την εξασφάλιση της επάρκειας νερού για πάνω από το 50% του πληθυσμού της χώρας.