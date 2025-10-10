Η κυπριακή πλευρά προχώρησε ήδη σήμερα σε ένα πρώτο βήμα, μεταβιβάζοντας στον ΑΔΜΗΕ τις άδειες κυριότητας και διαχείρισης του έργου.

Η Αθήνα και η Λευκωσία επιδιώκουν στενό συντονισμό ενόψει της κρίσιμης συνάντησης που θα έχουν την επόμενη εβδομάδα με τον Επίτροπο Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόργκενσεν.

Αντικείμενο της συνάντησης είναι το μέλλον του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, Great Sea Interconnector, το οποίο αποτελεί κομβικό κρίκο στην ενεργειακή ενοποίηση της Ανατολικής Μεσογείου με το ευρωπαϊκό δίκτυο.

Οι δύο κυβερνήσεις προετοιμάζονται να προσέλθουν με ενιαία γραμμή, επιδιώκοντας να επιλύσουν τις εκκρεμότητες που έχουν επιβραδύνει την πρόοδο του έργου και να εξασφαλίσουν την πλήρη στήριξη της Κομισιόν για τη συνέχιση της υλοποίησής του.

Ο Κύπριος υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου, επισκέφθηκε χθες την Αθήνα και συναντήθηκε με τον Έλληνα υπουργό ΠΕΝ, Σταύρο Παπασταύρου. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν τα ζητήματα που θα τεθούν στην Κομισιόν, με στόχο την εξεύρεση πρακτικών λύσεων και την επανεκκίνηση της συνεργασίας σε τεχνικό και θεσμικό επίπεδο.

Η κυπριακή πλευρά προχώρησε ήδη σήμερα σε ένα πρώτο βήμα, μεταβιβάζοντας στον ΑΔΜΗΕ τις άδειες κυριότητας και διαχείρισης του έργου, εξέλιξη που εκκρεμούσε εδώ και δύο χρόνια. Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας επιτρέπει πλέον την πλήρη θεσμική κατοχύρωση του ρόλου του Διαχειριστή ως φορέα υλοποίησης του έργου.

Παράλληλα, στο τραπέζι των επαφών με την Κομισιόν αναμένεται να τεθούν τρία κύρια ζητήματα: η αποδέσμευση της πρώτης δόσης των 25 εκατ. ευρώ που έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ αλλά παραμένει σε εκκρεμότητα από το κυπριακό Υπουργείο Οικονομικών· η αναγνώριση του συνόλου των επενδυτικών δαπανών του ΑΔΜΗΕ, ύψους 251 εκατ. ευρώ, από τα οποία μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί 82 εκατ. ευρώ· και η τακτοποίηση του κόστους για τις σταλίες των ερευνητικών σκαφών, που ανέρχεται σε περίπου 19 εκατ. ευρώ και αφορά καθυστερήσεις στην εκτέλεση των ερευνών.

Οι δύο υπουργοί αναμένεται να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαφή τοποθέτηση για το χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου, καθώς και ενίσχυση του ρόλου της ως εγγυητή της συνέχειας του Great Sea Interconnector. Η προσδοκία είναι να υπάρξει πολιτική και τεχνική συμφωνία που θα επιτρέψει την ομαλή πρόοδο των διαδικασιών και τη διασφάλιση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.