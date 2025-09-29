«Ο πολιτικός διάλογος στην ΕΕ για το νομοθετικό πακέτο προχωρά και το Ευρωσύστημα είναι έτοιμο να επιταχύνει μόλις εγκριθεί η νομοθεσία» τόνισε ο κ. Στουρνάρας.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, έστειλε σαφές μήνυμα στροφής των κεντρικών τραπεζών προς την προσφορά ψηφιακής μορφής λιανικού χρήματος, μιλώντας στο Crypto-Research Conference του ΕΚΠΑ. «Η Ευρώπη θα δει ένα νέο κύμα επενδύσεων κι εμείς πρέπει να είμαστε παρόντες», τόνισε, περιγράφοντας το ψηφιακό ευρώ ως κομβική απάντηση στις τεχνολογικές και γεωπολιτικές προκλήσεις των πληρωμών. Όπως είπε, οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν να μείνουν απλοί ρυθμιστές σε μια αγορά που ψηφιοποιείται ραγδαία, καθώς η χρήση μετρητών υποχωρεί και οι απαιτήσεις για ασφάλεια, διαφάνεια και διαλειτουργικότητα αυξάνονται.

Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι το ψηφιακό ευρώ εντάσσεται σε μια παγκόσμια τάση, αλλά έχει και ευρύτερους στόχους: ενίσχυση νομισματικής κυριαρχίας στις λιανικές πληρωμές, καθολική και χωρίς κόστος πρόσβαση για τους πολίτες, ασφαλή εναλλακτική υπό δημόσια εποπτεία, ώθηση στην καινοτομία τραπεζών και ιδρυμάτων πληρωμών και θωράκιση της ανθεκτικότητας σε κρίσεις ή γεωπολιτικές διαταραχές. «Ο πολιτικός διάλογος στην ΕΕ για το νομοθετικό πακέτο προχωρά και το Ευρωσύστημα, που έχει ξεκινήσει την τεχνική προετοιμασία από το 2023, είναι έτοιμο να επιταχύνει μόλις εγκριθεί η νομοθεσία», ανέφερε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διεθνείς διασυνδέσεις που επιδιώκει το Ευρωσύστημα για ταχεία και φθηνή διασυνοριακή πληρωμή, με διαβουλεύσεις για διασύνδεση με το ινδικό σύστημα ταχέων πληρωμών και τη συμμετοχή στην πρωτοβουλία «Nexus» της Νοτιοανατολικής Ασίας. Επισήμανε ότι οι υποδομές TARGET, και ειδικά η υπηρεσία άμεσων πληρωμών TIPS, αποτελούν βάση για την ευρωπαϊκή στρατηγική στις λιανικές πληρωμές.

Στο πεδίο των χονδρικών συναλλαγών, ο διοικητής περιέγραψε τη μετάβαση στην τεχνολογία DLT και την tokenisation, με στόχο ενιαίες, προγραμματιζόμενες πλατφόρμες διαπραγμάτευσης και διακανονισμού, διαθέσιμες 24/7. Θύμισε τη διερευνητική εργασία του 2024, όπου πραγματοποιήθηκαν πάνω από 200 συναλλαγές αξίας 1,6 δισ. ευρώ με συμμετοχή 60 φορέων, και παρουσίασε τη «διπλή στρατηγική» του Ευρωσυστήματος: βραχυπρόθεσμη λύση διαλειτουργικότητας που συνδέει πλατφόρμες DLT με τις υπηρεσίες TARGET, καθώς και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ευρωπαϊκού DLT-κόμβου. Η Τράπεζα της Ελλάδος, είπε, συμμετέχει ενεργά ώστε ο διακανονισμός εγχωρίως εκδιδόμενων tokenized τίτλων να ενταχθεί ομαλά στο νέο πλαίσιο.

Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι οι αποκλίσεις ρυθμιστικών προσεγγίσεων διεθνώς αυξάνουν κινδύνους κατακερματισμού και ρυθμιστικού αρμπιτράζ. «Απαιτείται διεθνής συντονισμός, ενώ οι κεντρικές τράπεζες οφείλουν να ηγηθούν ενσωματώνοντας την καινοτομία με γνώμονα τη σταθερότητα, τη νομισματική κυριαρχία και την εμπιστοσύνη του κοινού», υπογράμμισε.