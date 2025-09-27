Για δημοσιονομικούς λόγους, δεν θα δοθεί σε όλους ολόκληρη στο 100% η αύξηση το 2026.

Τρεις κατηγορίες συνταξιούχων θα λάβουν την αύξηση του 2026, η οποία υπολογίζεται με βάση τις σημερινές οικονομικές εκτιμήσεις σε 2,6%-2,7%, ενω θα υπάρξουν και 670.000 συνταξιούχοι που θα λάβουν αύξηση 1,3%-1,35%.

Για δημοσιονομικούς λόγους, δεν θα δοθεί σε όλους ολόκληρη στο 100% η αύξηση το 2026.

Έτσι, σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Εργασίας, την αύξηση του 2026 θα πάρουν:

Όσοι δεν είχαν προσωπική διαφορά ή τη μηδένισαν φέτος (2025), θα πάρουν τα Χριστούγεννα το 100% της ετήσιας αύξησης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου 90.000 συνταξιούχοι απάλειψαν το 2025 την προσωπική διαφορά και αποκτούν δικαίωμα στις αυξήσεις.

Όσοι έχουν μικρό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, που στο σύνολό του δεν θα ξεπερνά το 50% της ετήσιας αύξησης, θα πάρουν από 50.01% έως 99.99% της αύξησης.

Όλοι οι υπόλοιποι που διατηρούν υψηλότερη προσωπική διαφορά θα πάρουν το 50% της αύξησης. Σύμφωνα με τις προβολές του ΕΦΚΑ, με το προηγούμενο καθεστώς την επόμενη διετία θα μπορούσαν να μηδενίσουν την προσωπική τους διαφορά και να πάρουν αυξήσεις άλλοι 240.000 – 250.000 συνταξιούχοι. Ωστόσο, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα που διατηρούν μεγάλη προσωπική διαφορά θα χρειάζονταν 5 έως 10 χρόνια για να συμψηφίσουν την προσωπική διαφορά με τις ετήσιες λογιστικές αυξήσεις και να τεθούν κάτω από την ομπρέλα των πραγματικών αυξήσεων στην τσέπη.

Με το νέο μέτρο και αυτή η κατηγορία συνταξιούχων θα μπορεί το 2026 να λάβει το 50% της ετήσιας αύξησης. Μένει να διευκρινιστεί αν οι συνταξιούχοι που θα λάβουν το ήμισυ της αύξησης, θα λάβουν και μέρος του επιδόματος προσωπικής διαφοράς, το οποίο λογικά βαίνει προς κατάργηση.

Από 1/1/2027 απαλείφεται εντελώς η προσωπική διαφορά και κάθε χρόνο θα παίρνουν το 100% της ετήσιας αύξησης όλοι οι συνταξιούχοι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παραδείγματα

Για παράδειγμα, συνταξιούχος παίρνει σύνταξη 1.050 ευρώ, από τα οποία τα 50 ευρώ είναι η προσωπική του διαφορά. Τον Ιανουάριο του 2026 η μισή προσωπική διαφορά θα ενσωματωθεί στη σύνταξη, οπότε θα έχει σύνταξη 1.025 ευρώ και θα μείνει υπόλοιπο διαφοράς 25 ευρώ. Με την αύξηση του 2026, που θα είναι γύρω στο 2,7%, ο συνταξιούχος θα κερδίσει 28 ευρώ, που σημαίνει ότι θα μηδενίσει και τα υπόλοιπα 25 ευρώ της προσωπικής διαφοράς και η σύνταξή του θα ανέλθει στα 1.053 ευρώ.

Αν έχει μεγαλύτερη προσωπική διαφορά (π.χ. 100 ευρώ), τότε η σύνταξη για το 2026 θα διαμορφωθεί στα 1.050 ευρώ, και με την αύξηση 2,7% θα διαμορφωθεί στα 1.078 ευρώ, που σημαίνει ότι θα του μείνει υπόλοιπο 22 ευρώ από την προσωπική διαφορά. Ο εν λόγω συνταξιούχος θα πάρει τη μισή αύξηση τα Χριστούγεννα, δηλαδή 14 ευρώ, ενώ το 2027 θα λάβει ολόκληρη την αύξηση.

Συνταξιούχος με σύνταξη 1.200 ευρώ και προσωπική διαφορά 300 ευρώ – ΣΥΝΟΛΟ πληρωτέο 1.500 ευρώ στην τσέπη σήμερα – υπολογίζεται ότι θα πάρει αύξηση 40 ευρώ (από τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη).

Με το σημερινό καθεστώς η σύνταξή του αυξάνεται στα 1.240 ευρώ, η προσωπική διαφορά μειώνεται στα 260 ευρώ – ΣΥΝΟΛΙΚΟ πληρωτέο 1.500 ευρώ – αύξηση μηδέν.

Με το νέο καθεστώς από τον Ιανουάριο του 2026 (πληρωμή συντάξεων πριν τα Χριστούγεννα), ο εν λόγω συνταξιούχος θα πάρει αύξηση στην τσέπη 20 ευρώ (το 50% των 40 ευρώ) και από τον Ιανουάριο η σύνταξή του θα διαμορφωθεί στα 1.520 ευρώ.

Ποιοι ωφελούνται

Ειδικότερα, ωφελημένοι για το 2026, με αυξήσεις για πρώτη φορά ύστερα από το 2023 που ξεπάγωσε η αναπροσαρμογή των συντάξεων, θα είναι οι εξής κατηγορίες συνταξιούχων:

Όσοι έχουν σύνταξη έως 1.200 ευρώ και υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς έως 50-55 ευρώ, η οποία πιθανότατα θα μηδενιστεί και θα έχουν δικαίωμα να λάβουν ολόκληρη την αύξηση.

Όσοι έχουν υψηλότερη σύνταξη και μεγαλύτερη προσωπική διαφορά 100-150 ευρώ, οι οποίοι θα λάβουν τη μισή αύξηση του 2026. Σημειώνουμε ότι η μεγαλύτερη προσωπική διαφορά, έως και 450 ευρώ, καταγράφεται ακόμα και σήμερα σε συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕΕ, οι οποίοι επίσης θα πάρουν το 50% της αύξησης του 2026.