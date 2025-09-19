Σχεδόν αμετάβλητος έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς διαμορφώθηκε στις 2.030,46 μονάδες με μικρή άνοδο 0,17%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 466,87 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 69,97 εκατ. τεμάχια, με 63 μετοχές να κινούνται ανοδικά και 47 πτωτικά.
Στον τραπεζικό κλάδο ο δείκτης έκλεισε στις 2.185 μονάδες με απώλειες 0,16%. Κέρδη κατέγραψαν η Eurobank (+1,27%), η Τράπεζα Κύπρου (+2,67%), η Alpha Bank (+0,53%) και η Πειραιώς (+0,64%), ενώ η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε κατά 2,05% και η Optima κατά 2,01%.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 σημείωσε άνοδο 0,22% και έκλεισε στις 5.112 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM κατέγραψε πτώση 0,46% στις 2.892 μονάδες. Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι θετικές επιδόσεις της Elvalhalcor (+5,78%), της Viohalco (+2,3%), της Motor Oil (+2,27%), των ΕΛΠΕ (+2,23%) και του ΟΠΑΠ (+1,82%). Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκαν ο Σαράντης (-2,2%), ο ΟΤΕ (-1,30%) και η Metlen (-1,27%).
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ισχυρές απώλειες σημείωσαν η Lavipharm (-3,98%), η Κρι Κρι (-3,82%), ο ΟΛΠ (-3,18%), η Autohellas (-2,6%), ο ΑΔΜΗΕ (-2,1%) και η Profile (-1,87%), ενώ κέρδη κατέγραψαν η Quest (+2,25%), η Intrakom (+2,03%) και η ΑΒΑΞ (+1,70%).
Ο Γενικός Δείκτης παραμένει εντός του εύρους που ορίζουν οι κινητοί μέσοι των 30 και 50 ημερών, διατηρώντας τη στήριξη της εκθετικής χρονοσειράς των 50 συνεδριάσεων. Η αγορά εμφανίζει στάση αναμονής για σαφέστερη κατεύθυνση, με τη στρατηγική να επικεντρώνεται στη διατήρηση των επιπέδων και στην παρακολούθηση των επόμενων συνεδριάσεων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η σημερινή αξιολόγηση της Moody’s για το ελληνικό αξιόχρεο, καθώς και οι επόμενες κρίσιμες ημερομηνίες των Standard & Poor’s, Scope Ratings και Fitch το φθινόπωρο. Στις 7 Οκτωβρίου αναμένεται η καθοριστική απόφαση για το ενδεχόμενο αναβάθμισης της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς στην κατηγορία των Αναπτυγμένων.