Τι σημαίνει για το πακέτο της ΔΕΘ το πρωτογενές πλεόνασμα 7,9 δισ. ευρώ στο επτάμηνο 2025

Τι σημαίνει για το πακέτο της ΔΕΘ το πρωτογενές πλεόνασμα 7,9 δισ. ευρώ στο επτάμηνο 2025
Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού κατέγραψε πλεόνασμα ύψους 2,188 δισ. ευρώ.

Πρωτογενές πλεόνασμα 7,959 δισ. ευρώ κατέγραψε στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 ο Κρατικός Προϋπολογισμός, στηριζόμενος από τα μεγαλύτερα φορολογικά έσοδα. Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα δημιουργεί ένα σημαντικό «μαξιλάρι» για την κυβέρνηση όσον αφορά τη χρηματοδότηση πρόσθετων παρεμβάσεων, όπως το πακέτο παροχών της ΔΕΘ ύψους 2 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού κατέγραψε πλεόνασμα ύψους 2,188 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 1,961 δισ. ευρώ που είχε προβλεφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 είχε σημειωθεί έλλειμμα 139 εκατ. ευρώ.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στο πρωτογενές αποτέλεσμα, το οποίο διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 7,959 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 3,599 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 5,665 δισ. ευρώ το 2024.

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε πληρώνονται Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ

Οικονομία

2Γ/2025 ΑΣΕΠ - Crash Test στο Αστικό Δίκαιο

Οικονομία

Ωστόσο, το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει πως ορισμένα ποσά, όπως τα 2,208 δισ. ευρώ από τον ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών και τα 605 εκατ. ευρώ από εξοπλιστικά προγράμματα, δεν επηρεάζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης. Αντίστοιχα, ποσό 342 εκατ. ευρώ φορολογικών εσόδων του πρώτου διμήνου καταλογίζεται στο έτος 2024. Εξαιρώντας τα στοιχεία αυτά, η υπέρβαση έναντι των στόχων εκτιμάται σε 1,203 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο εσόδων, η εικόνα είναι θετική. Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42,858 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 822 εκατ. ευρώ ή 2% έναντι του στόχου. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το 1,350 δισ. ευρώ που αναμένεται από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, το οποίο δεν έχει ακόμη εισπραχθεί. Αν αφαιρεθεί αυτό το ποσό, η υπεραπόδοση ανέρχεται σε 2,172 δισ. ευρώ ή 5,3%, κυρίως λόγω των αυξημένων φορολογικών εσόδων.

Τα έσοδα από φόρους διαμορφώθηκαν σε 40,556 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 2,273 δισ. ευρώ ή 5,9% από τον στόχο. Η υπεραπόδοση αποδίδεται τόσο στη βελτιωμένη είσπραξη των τρεχόντων φόρων όσο και στην καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος του προηγούμενου έτους, οι οποίοι συνεχίστηκαν σε δόσεις μέχρι και τον Φεβρουάριο. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5,045 δισ. ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει επιστροφή ΦΠΑ 784,8 εκατ. ευρώ από τη νέα σύμβαση της Αττικής Οδού, το οποίο λογίζεται δημοσιονομικά στο 2024. Χωρίς αυτό, οι επιστροφές ανέρχονται σε 4,260 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 252 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο. Αντίθετα, τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων περιορίστηκαν σε 2,352 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 203 εκατ. ευρώ από τον στόχο.

Ειδικά για τον Ιούλιο 2025, τα καθαρά έσοδα έφτασαν τα 8,477 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον μηνιαίο στόχο κατά 338 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα έσοδα από φόρους ήταν 8,348 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,4% έναντι στόχου, ενώ οι επιστροφές εσόδων περιορίστηκαν σε 673 εκατ. ευρώ, χαμηλότερες κατά 20 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, τα έσοδα του ΠΔΕ παρουσίασαν σημαντική υπέρβαση, φτάνοντας τα 429 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 55 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος των δαπανών, ο κρατικός προϋπολογισμός κατέγραψε συγκράτηση. Οι πληρωμές ανήλθαν σε 40,671 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,326 δισ. ευρώ έναντι στόχου. Παράλληλα, εμφανίζονται αυξημένες κατά 1,345 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2024. Η μείωση σε σχέση με τον στόχο οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό πληρωμών προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλους φορείς, ύψους 2,208 δισ. ευρώ, καθώς και σε καθυστερήσεις πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους 605 εκατ. ευρώ.

Σημαντικές μεταβιβάσεις της περιόδου αφορούν κονδύλια για την υγεία και την κοινωνική πολιτική, όπως 726 εκατ. ευρώ προς νοσοκομεία και ΥΠΕ, 400 εκατ. ευρώ για Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας στον τομέα της ενέργειας, 377 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, 208 εκατ. ευρώ για συγκοινωνιακούς φορείς και 115 εκατ. ευρώ για τα πανεπιστήμια. Στο επενδυτικό σκέλος, οι δαπάνες ανήλθαν σε 6,131 δισ. ευρώ, μόλις 34 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου, αλλά αυξημένες κατά 32 εκατ. ευρώ έναντι του 2024.

Οικονομία

