Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς ρεύματος - Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική

Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς ρεύματος - Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική Φωτογραφία: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΟΛΗΣ/EUROKINISSI
Η υπερπαραγωγή, σε συνδυασμό με καθυστερήσεις σε έργα αποθήκευσης, οδηγεί σε αυξημένες περικοπές.

Στον κλάδο των φωτοβολταϊκών, αυξάνονται οι πωλήσεις έργων καθώς παραγωγοί επιχειρούν να περιορίσουν τον κίνδυνο απώλειας εσόδων και δυσκολίας στην εξυπηρέτηση δανείων. Η αναταραχή στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με αρνητικές τιμές σε ορισμένες ώρες, οφείλεται στην υπερπαραγωγή ΑΠΕ λόγω ισχυρών ανέμων και ηλιοφάνειας και στη μειωμένη ζήτηση της θερινής περιόδου.

Η υπερπαραγωγή, σε συνδυασμό με καθυστερήσεις σε έργα αποθήκευσης, οδηγεί σε αυξημένες περικοπές: στο πρώτο εξάμηνο του 2025 έφτασαν το 9,6% της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ, υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 2024. Τον Ιούνιο περικόπηκαν 352 GWh (12,3% της παραγωγής), έναντι 2,5% πέρυσι, ενώ η ένταξη νέων έργων 2,6 GW αναμένεται να εντείνει το φαινόμενο.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι τιμές έπεσαν έως τα -13 €/MWh για οκτώ συνεχόμενες ώρες, με τους παραγωγούς να πληρώνουν για να διοχετεύσουν ενέργεια στο σύστημα. Τις τελευταίες πέντε ημέρες, οι ΑΠΕ κάλυψαν το 65% της ζήτησης, ενώ η μέση τιμή μεγαβατώρας υποχώρησε έως και 50%.

Θεωρητικά, ωφελημένοι είναι καταναλωτές και επιχειρήσεις με ωριαία τιμολόγηση. Κανονικά τα οφέλη για τα νοικοκυριά χωρίς «έξυπνους» μετρητές θα φανούν στους επόμενους λογαριασμούς.

Αν τα οφέλη αυτά δεν αποτυπωθούν στους επόμενους λογαριασμούς, αυτό σημαίνει ότι οι προμηθευτές δεν επέλεξαν να περάσουν τη μείωση κόστους στους καταναλωτές, διατηρώντας την ως πρόσθετο περιθώριο κέρδους ή για κάλυψη άλλων λειτουργικών δαπανών. Σε μια τέτοια περίπτωση, η μείωση των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά θα έχει ευνοήσει μόνο τις εταιρείες προμήθειας, χωρίς να φτάσει ποτέ στην τσέπη των τελικών χρηστών.

