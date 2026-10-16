Οι δηλώσεις της παρουσιάστριας στις κάμερες των καθημερινών εκπομπών.

Δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών παραχώρησε η Μαρία Ηλιάκη και ένα σύντομο απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Η παρουσιάστρια, ρωτήθηκε για το νέο τηλεοπτικό δίδυμο του Χρήστου Φερνετίνου και της Κατερίνας Καραβάτου στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι είναι πολύ νωρίς ώστε να προκύψουν συμπεράσματα για την απόδοσή τους:

«Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να βγάλουμε συμπεράσματα. Ας αφήσουμε τις εκπομπές να κυλήσουν και να περιμένουμε τέλη της σεζόν να βγάλουμε τα συμπεράσματα… Δεν ξέρω αν τους ‘επιβλήθηκε’ ο τίτλος… Ας μη μείνουμε στους τίτλους. Το περιεχόμενο της εκπομπής είναι πολύ ωραίο. Οπότε φαντάζομαι θα βρει και αυτή τη θέση της. Είναι αναπόφευκτη η σύγκριση αλλά είναι και λίγο άδικο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Ηλιάκη.

Η απάντηση για τον Νίκο Μουτσινά

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η γνωστή παρουσιάστρια ρωτήθηκε για τον Νίκο Μουτσινά και την παρουσία του μέσα από το τηλεπαιχνίδι του STAR.

Η ίδια, δεν θέλησε να προσθέσει κάποιο σχετικό σχόλιο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως πλέον έχουν γεφυρωθεί οι σχέσεις τους: «Εγώ με τον Νίκο τα έχουμε ξανά βρει, οπότε δεν πρόκειται να πω κάτω… Μια χαρά τα λέει ο Νίκος και μπράβο του».

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