Ανατροπές έρχονται στα νέα επεισόδια του «Άγιου έρωτα».

Όσα θα δούμε στα επεισόδια της νέας εβδομάδας στον «Άγιο Έρωτα».

Ο Λεωνίδας ρωτά ευθέως τον Νικόλαο εάν ο μικρός Κυριάκος είναι δικός του γιος, ενώ ο Μαρκόπουλος τρομοκρατεί και πάλι τη Θάλεια.

Τετάρτη 15 Απριλίου

Η Σμαρώ θυμώνει με την Δώρα, που δεν έχει εμφανιστεί ακόμη να δει τον Αργύρη στη φυλακή, ενώ ο Αργύρης περνάει δύσκολα στο κρατητήριο.

Ο Νικηφόρος ανοίγεται στη Μάρω για τα προσωπικά του. Η Χριστίνα αποκαλύπτει στον Κυριάκο ένα παράτολμο σχέδιο, για να ξεμπλέξουν οι οικογένειές τους απ’ τον υπόκοσμο.

Ο Κυριάκος είναι έξαλλος με τον Πέτρο και τον Στέφανο για τα παράνομα μπλεξίματα τους.

Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος συμπαρίστανται στη Δώρα, όσο εκείνη περιμένει νέα για τον Γεράσιμο στο νοσοκομείο. Η Δέσποινα προσπαθεί να πείσει την Δώρα ότι δεν είναι εκείνη ο εχθρός της, αλλά ο Παύλος.

Εν τω μεταξύ, ο Λεωνίδας ομολογεί στον Λάμπρο τι σκοπεύει να κάνει, κι ο Λάμπρος σοκάρεται.

{https://www.youtube.com/watch?v=hO-KRZ3Wpp4}

Πέμπτη 16 Απριλίου

Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος μαθαίνουν ότι ο Γεράσιμος έχει πέσει σε κώμα.

Οι στιγμές είναι κρίσιμες και οι γιατροί δεν δίνουν πολλές ελπίδες να ανακάμψει. Ο Κυριάκος, παραδέχεται τα λάθη του στο μεγάλωμα των παιδιών του και τους επιβάλλει αυστηρούς όρους, απαιτώντας απόλυτη υπακοή.

Ο Λεωνίδας, παρά τις προειδοποιήσεις του Λάμπρου, επιμένει να εκδικηθεί τον Μαρκόπουλο, ενώ αιφνιδιάζει τον πατέρα Νικόλαο όταν ζητάει να μάθει όλα όσα δεν του έχει πει ακόμα για τα 5 χρόνια που ήταν στη Στέρνα.

Ο Νικηφόρος προσπαθεί να διαχειριστεί την απουσία της Άννας και η Μάρω δείχνει πως είναι ίσως ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να τον στηρίξει στη δύσκολη αυτή φάση της ζωής του.

Παράλληλα, ενώ όλοι έχουν την αγωνία του Αντρέα, φαίνεται πως υπάρχουν κι άλλα πράγματα που δε γνωρίζουν για εκείνον. Ο Παύλος καταλαβαίνει πως οι εχθροί του αυξάνονται επικίνδυνα και αποφασίζει να στραφεί σε νέους συμμάχους.

«Άγιος έρωτας», Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:00.