Το νέο μαχητικό show με τον Γιώργο Αγγελόπουλο, κάνει πρεμιέρα, απόψε στις 18:00 στον ΑΝΤ1+.

Το MCP Warrior το απόλυτο μαχητικό show, κάνει πρεμιέρα σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, στις18:00, με ένα εκρηκτικό διπλό επεισόδιο, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, με παρουσιαστή τον Γιώργο Αγγελόπουλο.

Η νέα μεγάλη παραγωγή ανεβάζει κάθε όριο δράσης, έντασης και αδρεναλίνης, προσφέροντας ένα μοναδικό διπλό έπαθλο: 20.000€ και ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με την BRAVE CF από το βασίλειο του Μπαχρέιν, αξίας άνω των 100.000 ευρώ, που ανοίγει την πόρτα για μια διεθνή καριέρα στο MMA.

Το MCP (MMA Challenge Pro) Warrior είναι ένα πρωτοποριακό μαχητικό show, που συνδυάζει δοκιμασίες επιβίωσης σε δάση, θάλασσα, λίμνες και βουνά με πραγματικούς αγώνες αποκλεισμού MMA.

Τα challenges δοκιμάζουν αντοχή, δύναμη, στρατηγική και πειθαρχία, ενώ στο οκτάγωνο η επιβίωση δεν επιτρέπει λάθη.

10 κορυφαίοι MMA αθλητές, από διαφορετικές σχολές και διαδρομές ζωής, διεκδικούν τον τίτλο μέσα από σκληρή προπόνηση, έντονη συμβίωση και ακραία σωματική και ψυχική πίεση, μεταμορφούμενοι από αθλητές σε πραγματικούς Warriors.

Την καθοδήγηση αναλαμβάνει ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος για πρώτη φορά ηγείται MMA αθλητών, φέρνοντας εμπειρία, αυθεντικότητα και κύρος σε μια παραγωγή που αναβαθμίζει τα ελληνικά μαχητικά formats.

«MCP Warrior»: Με τον Γιώργο Αγγελόπουλο - Επεισόδιο 1 & 2

Το MCP Warrior κάνει εκρηκτική πρεμιέρα στη Χαλκιδική, με δέκα κορυφαίους MMA αθλητές να φτάνουν στο Rahoni Cronwell, τη βάση τους για το απαιτητικό «ταξίδι» που ακολουθεί.

Εκεί τους υποδέχεται ο παρουσιαστής του πιο καινοτόμου μαχητικού show στην Ελλάδα, Γιώργος Αγγελόπουλος, καλωσορίζοντάς τους αλλά και προειδοποιώντας πως τίποτα δεν θα είναι εύκολο.

Από την πρώτη στιγμή, οι μαχητές συστήνονται στο κοινό όπως δεν τους έχουμε ξαναδεί: με πάθος, αυτοπεποίθηση και ατάκες που προμηνύουν συγκρούσεις. Οι τέσσερις προπονητές, με στρατηγική σκέψη και ένστικτο «κυνηγού», επιλέγουν τις ομάδες, χωρίζοντας τους Warriors σε μπλε και κόκκινους.

Το ταξίδι στο MCP Warrior ξεκινά… και το θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα.

Στο 2ο επεισόδιο, οι μπλε και οι κόκκινοι μπαίνουν για πρώτη φορά σε κανονικό ρυθμό μάχης. Με ξυπνητήρι στις 6 το πρωί, σκληρή προπόνηση και τις πρώτες δυναμικές ισορροπίες να διαμορφώνονται στο Σπίτι των Warrior, η αγωνία για το πρώτο ομαδικό αγώνισμα κορυφώνεται.

Οι δύο ομάδες ακολουθούν διαφορετικές φιλοσοφίες: ο κόκκινοι προπονητές παίζουν με την ψυχολογία των αθλητών του, ενώ οι μπλε επενδύουν στη σωματική εξάντληση και τη σκληρή προετοιμασία.

Το αγώνισμα «Κυριαρχία στην Άμμο» απαιτεί ταχύτητα, δύναμη και στρατηγική, με τις ομάδες να μάχονται για τον έλεγχο της μπάλας και το πολύτιμο πλεονέκτημα επιλογής του ζευγαριού που θα οδηγηθεί στο οκτάγωνο.

Η δράση όμως παγώνει όταν ένας αθλητής τραυματίζεται σοβαρά στον πρώτο γύρο και αναγκάζεται να αποχωρήσει, προκαλώντας σοκ σε όλους. Παρά την ένταση, ο αγώνας συνεχίζεται και η αγωνία χτυπά κόκκινο. Το οκτάγωνο (αγωνιστικός χώρος) περιμένει… και όλα μπορούν να συμβούν.

