«Φάρμα» - Απόψε στις 21:00. Μία έκπληξη από τον επιστάτη περιμένει και τις δύο ομάδες.

Στο χθεσινό επεισόδιο Φάρμα (Δευτέρα 17/11) η γαλάζια ομάδα κατάφερε να κερδίσει στο Παιχνίδι Προμηθειών, αλλά ηττήθηκε στην 1 η Ομαδική Δοκιμασία Ασυλίας.

Ο Βασίλης Πούλος υπέδειξε τον Γιώργο Ανυφαντάκη ως πρώτο μονομάχο, με τον τελευταίο να αντιδρά και να θεωρεί ότι η απόφαση πάρθηκε με κριτήρια συμπάθειας και όχι με βάση το τι προσφέρει ο καθένας στην ομάδα.

Φάρμα: Απόψε στις 21:00

Απόψε, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, ο επιστάτης της Φάρμας υποδέχεται τους παίκτες των δύο ομάδων στην τελευταία Αποστολή για φέτος, όπου οι farmers καλούνται να μαζέψουν λάχανα.

Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος τους τονίζει ότι δεν πρέπει ναυποτιμήσουν την Αποστολή, η οποία αν και φαίνεται εύκολη, είναι αρκετά απαιτητική.

Οι δύο ομάδες τα δίνουν όλα για να κερδίσουν τις μοσχαρίσιες μπριζόλες. Στο τέλος της Αποστολής, ο επιστάτης επιφυλάσσει στους γαλάζιους και τους πράσινους παίκτες μία πολύ ευχάριστη έκπληξη!

Το κλίμα αλλάζει απότομα με την επιστροφή των παικτών στη Φάρμα, καθώς προκύπτει έντονος καβγάς ανάμεσα στον Λευτέρη Δασκαλάκη και στη Βαλεντίνα Σπέντζα, με αφορμή το φαγητό που κάηκε.

Ψυχρό το κλίμα που επικρατεί και στην πράσινη ομάδα, καθώς οι ήττες στις δοκιμασίες φαίνεται να έχουν επηρεάσει τις σχέσεις και την ψυχολογία των μελών της.

Την επόμενη ημέρα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους farmers στη 2η Ομαδική Δοκιμασία Ασυλίας, όπου σε δύσκολες καιρικές συνθήκες θα πρέπει να μεταφέρουν ένα πολύ βαρύ σχοινί, προσπαθώντας παράλληλα να «πιάσουν» την αντίπαλη ομάδα.

Ποιοι θα συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά και θα αποδειχθούν καλύτεροι σε αυτή την καταδίωξη;

Για την ηττημένη ομάδα ακολουθεί Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας. Όλοι δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, με σκοπό να καταφέρουν να αποφύγουν την επερχόμενη Μονομαχία Αποχώρησης και να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στη Φάρμα, μία ανάσα πριν την τελική δεκάδα!