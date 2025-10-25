Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες παραγωγές της Finos Film, αφού τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιηθήκαν σε Ελλάδα, Κύπρο και Γερμανία.

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές εκκλησίες του ελληνικού κινηματογράφου, προβάλλεται στην ταινία «Υπολοχαγός Νατάσα», που παίζεται κάθε χρόνο στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Η σκηνή με τα πολυβόλα προκαλεί δέος κάθε φορά που τη βλέπει κανείς ενώ η ερμηνεία του Σπύρου Καλογήρου είναι καθηλωτική.

Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι το πού βρίσκεται αυτή η εκκλησία και ποια είναι τελικά.

Πρόκειται για τον Ιερό ναό του Αγίου Βασίλειου που βρίσκεται στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Βουλιαγμένης στην Αττική, ενώ τα εσωτερικά γυρίσματα της εκκλησίας, πραγματοποιήθηκαν στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων στα Σπάτα Αττικής.

Η ιστορία της ταινίας διαδραματίζεται την περίοδο της γερμανικής κατοχής με τους δύο πρωταγωνιστές σε ρόλους πατριωτών που λαμβάνουν μέρος στην αντίσταση. Η ταινία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη επιτυχία στον ελληνικό κινηματογράφο με ρεκόρ εισιτηρίων στην πρώτη προβολή σε Αθηνά και περίχωρα.

Η ταινία προβλήθηκε και στο εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα, η προβολή της στο αγγλικό κανάλι BBC2 το 1980, έπεισε τους παραγωγούς του μιούζικαλ «Εβίτα» να παραχωρήσουν τα πνευματικά δικαιώματα στην Αλίκη για να το ανεβάσει στην Ελλάδα.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις 21 Δεκεμβρίου του 1970 και πήρε την πρώτη θέση με 751.117 εισιτήρια , ανάμεσα σε 87 ελληνικές ταινίες τις εποχής. Ενώ μετά από 7 χρόνια στις 26 Οκτωβρίου του 1977 προβάλλεται στην κρατική τηλεόραση (ΕΡΤ) για πρώτη φορά.

Η «Υπολοχαγός Νατάσσα», η τελευταία ταινία που έπαιξαν μαζί η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, από τότε μέχρι και σήμερα, ταυτίζεται με την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

