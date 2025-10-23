Οσα είπε ο ηθοποιός για την προσωπική του ζωή.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε στο vidcast «LEGIT» για την κατάθλιψη που βίωσε και τις φορές που σκέφτηκε να δώσει τέλος στη ζωή του.

Οι τάσεις αυτοκτονίας του ηθοποιού

Μιλώντας για την κατάθλιψη που είχε, έπειτα από τον θάνατο της μητέρας του, ο Στράτος Τζώρτζογλου ανέφερε πως «Όταν έπαθα κατάθλιψη δεν το κατάλαβα. Σκεφτόμουν ότι η μάνα μου δε θα με βλέπει στο θέατρο, ο γιος μου είναι στην Αμερική και η Σοφία είναι πολύ νέα για να καθίσει με εμένα που δε θέλω να ζήσω. Ήθελα να μείνω μόνος μου να πεθάνω. Δεν είχα το κουράγιο. Κοίταζα από τον τρίτο όροφο και σκεφτόμουν, αν δεν πεθάνω και μείνω ανάπηρος, θα είναι ακόμα χειρότερα και θα τους βάλω όλους σε πρόβλημα. Είναι μεγάλη αμαρτία να σκέφτεσαι κάτι τέτοιο. Ήταν βλακεία. Ευτυχώς ήταν η Σοφία και η μαμά της στο σπίτι. Πιθανόν να δείλιαζα. Σκεφτόμουν τον Αλκιβιάδη, που πήγα να τον προειδοποιήσω και σκεφτόμουν ότι το παιδί μου δε θα με ξαναδεί ποτέ».

Επιπλέον, ο γνωστός πρωταγωνιστής σημείωσε πως «Ούτε στο super market δεν πήγαινα για να αγοράσω πράγματα. Παρακάλεσα την Μαρία, την πρώην γυναίκα μου να μου κόψει το ρόλο στη σειρά για να μην πηγαίνω στα γυρίσματα. Πήγαινα να παίξω και δεν μπορούσα να πω καλημέρα. Όχι σαν ρόλος, ούτε σαν Στράτος. Δεν με αναγνώριζε ο σκηνοθέτης. Κάποιοι άρχισαν να γελάνε. Ήμουν εξωπραγματικός».

{https://www.youtube.com/watch?v=Z7vK8wnyGCQ}