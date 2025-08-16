Games
«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Ο Τζώρτζογλου παίρνει θέση για Μαζωνάκη

Την υποστήριξή του προς τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος βρέθηκε ξαφνικά στο Δρομοκαΐτειο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, εξέφρασε ο Στράτος Τζώρτζογλου μέσω κοινωνικών δικτύων.

Ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε μια προσωπική εμπειρία, υπογραμμίζοντας την προσφορά και τον χαρακτήρα του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω για τον χαρακτήρα και την υψηλή ποιότητα της γενναιόδωρης ψυχής του Γιώργου Μαζωνάκη!» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Στράτος Τζώρτζογλου, ο οποίος την ίδια στιγμή αφηγείται την ιστορία μιας φιλανθρωπικής συναυλίας. Σύμφωνα με τον ηθοποιό, η συναυλία διοργανώθηκε για την υποστήριξη αριστούχων μαθητών, ωστόσο η οργάνωσή της συνάντησε αρκετές δυσκολίες.

Ο Τζώρτζογλου μοιράζεται πως καμία προσπάθεια να βρει καλλιτέχνες της έντεχνης σκηνής για συμμετοχή δεν καρποφόρησε λόγω οικονομικών απαιτήσεων, ενώ ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει το εγχείρημα.

«Τότε μέσα στην απελπισία μου, μου ήρθε έμπνευση από τον Χριστό να απευθυνθώ στον Μαζωνάκη», συνεχίζει, αναφερόμενος στην καθοριστική συμβολή του Μαζωνάκη. Παρά τις αναμενόμενες απορρίψεις, ο Γιώργος Μαζωνάκης στάθηκε δίπλα στο εγχείρημα, καλύπτοντας όλα τα έξοδα και ακυρώνοντας ακόμη και συναυλία για να προσφέρει τη συμβολή του.

«Αυτή είναι η καρδιά του Γιώργου!» καταλήγει ο ηθοποιός, εκφράζοντας βεβαιότητα για τη θετική κατάληξη της κατάστασης του τραγουδιστή. Η δημόσια αυτή στήριξη αναδεικνύει όχι μόνο τις φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες του Μαζωνάκη αλλά και την αλληλεγγύη που απολαμβάνει από τις τάξεις των συναδέλφων του στον χώρο του θεάματος.

